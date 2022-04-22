Rus oligarklar eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı, Putin ve...
Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligarkların şüpheli ölümleri sürüyor. Uluslararası basında yer alan birden fazla habere göre, iki Rus oligark, bir gün arayla eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu. Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova'daki dairesinde, eşi ve kızıyla birlikte kurşulanırken, üç bin kilometre ötedeki İspanya'da, Sergei Protosenya asılarak, karısı ve kızı ise bıçaklanarak öldürüldü. Yetkililer, her iki olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...
İki Rus oligarkın bir gün arayla benzer şekillerde ölmesi kafaları karıştırdı.
Rusya'nın devlet ajansı Tass’ın bildirdiğine göre, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova'daki dairesinde aldığı bir kurşun yarası sonucunda öldü.
Moskova Soruşturma Departmanı, davayla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada diğer kurbanların isimlerini vermedi, ancak Tass, isimsiz bir kaynağın kimliklerini doğruladığını söyledi.
Haberde, müfettişlerin Avayev'in önce karısını ve kızını sonra da kendisini vurduğu teorisine öncelik verdikleri belirtildi.
BİR GÜN SONRA BENZER CİNAYETLER
Olayın bir gün ardından, Moskova’nın 3 bin kilometre batısındaki İspanya’da başka bir Rus oligark eşi ve çocuklarıyla birlikte ölü bulundu. İspanyol televizyon kanalı Telecinco'nun bildirdiğine, Sergei Protosenya asılmış olarak bulundu, karısı ve kızı bıçaklanarak öldürüldü.
Haberde, Protosenya'nın Fransa'daki oğlunun, telefonu kimsenin açmaması üzerine alarmı devreye soktuğu, polislerin bu şekilde olay yerine vardığı aktarıldı.
Protosenya’nın yanında kanlı bir bıçak ve baltayla bulunduğunu bildirdi. Bununla birlikte, Protosenya, Gazprombank ile yakın bağlantıları olan büyük bir gaz şirketi olan Novatek'in eski başkan yardımcısı ve baş muhasebecisiydi.
Telecinco'ya göre, o, eşi ve kızı, Paskalya’yı kutlamak için bir Katalan sahil kasabası olan Lloret de Mar'da kiralık lüks bir villada kalıyorlardı.
Katalan polis teşkilatı Mossos D'Esquadra, kurbanların isimlerini vermeden üç ölümü araştırdığını doğruladı.
YAPTIRIM LİSTELERİNDE YER ALMIYORLARDI
Diğer taraftan, Mossos D'Esquadra’nın olayın nedenini henüz belirlemediği, Protosenya'nın kendini asmadan önce ailesini öldürdüğü üzerinde durulduğu öne sürüldü. El Punta Vui adlı gazete, kaynak belirtmeden Protosenya'nın intihar notu bırakmadığını ve vücudunda kan lekesi olmadığını bildirdi.
Telecinco'ya göre ise Protensaya’nın , 433 milyon dolardan fazla kişisel serveti vardı.
Öte yandan, aileleri ile birlikte ölü bulunan iki oligarkın hiçbiri Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uluslararası yaptırımlar listesinde yer almıyordu.