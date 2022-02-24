Röntgen odasında genç kıza iğrenç taciz! 'Taytın kalın çıkarabilir misin?'
İstanbul'da oturan Beyza Durası, geçtiğimiz yaz kabusu yaşadı. Bir spor yarışmasında kafa üstü düşen genç kız soluğu hastanede aldı. Röntgen odasında taciz edildiğini iddia eden Durası, yaşadığı iğrenç olayı anlattı: "Kalça röntgenim için röntgen masasına sırt üstü yattım. Röntgeni çeken F.T. adlı kişi röntgen odasına giderken geri döndü ve 'taytın kalın olduğu için röntgen iyi çıkmaz çıkarabilir misin?' dedi..."
İğrenç olay geçtiğimiz yaz İstanbul'da meydana geldi. Beyza Durası isimli genç kız, 5 ay önce bir spor yarışmasında kafa üstü düşünce hastaneye gitti.
BEYZA DURASI SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ
Genç kız burada F.T. isimli çalışan tarafından taciz edildiğini iddia etti. Durası, korkunç olaydan şöyle bahsetti: Maalesef bu sefer üzücü bir paylaşım yapacağım. Lütfen sonuna kadar okuyun. 5 ay boyunca sustum. Psikolojik olarak çok yorulduğum bir olayı anlatmaya karar verdim.
Tuzla Devlet Hastanesi aşağıda bahsettiğim olayı gizli soruşturma ile yürütmek istedi buna rağmen hiçbir ceza almadı çünkü F.T. evli!
19 Eylül 2021'de İstanbul'da yapılan Crossfit yarışmasında kafa üstü düştüm. Bundan dolayı tedbir amaçlı Tuzla Devlet Hastanesi acile gittim ve doktor beyin tomografisi, burun röntgeni ve TEK YÖNLÜ kalça röntgeni istedi.
Beyin tomografisi çekildikten sonra röntgen odasına girdim. İlk olarak burun röntgenim çekildi. Burun röntgenimi ayakta çekmek yerine herkesin yattığı röntgen masasına öne doğru eğilip kafamı koyarak çekildim.
Arkasından kalça röntgenim için röntgen masasına sırt üstü yattım. Röntgeni çeken F.T. adlı kişi röntgen odasına giderken geri döndü ve "taytın kalın olduğu için röntgen iyi çıkmaz çıkarabilir misin?" dedi.
Taytım kalın değildi, metal hiçbir şey içermiyordu. (Bildiğimiz düz siyah ince tayt) Ben hayatımda ilk defa röntgen çektirdiğim için taytımı İNDİRMEMEM gerektiğini bilmiyordum.
Taytımı dizime kadar indirdim. Üstüme örtünmek için bir bez parçası dahi verilmedi.
Ardından F.T. röntgen odasından çıkıp tek yönlü kalça röntgenini çektikten sonra yan dönmemi istedi.
'KALÇANDA MORLUK VAR'
TEK YÖNLÜ kalça röntgeni istenmesine rağmen gerek olmayan 2 farklı pozisyon daha aldırdı ve pozisyonu almam için bacaklarıma dokundu bunun üzerine kalçamda bir morluk olduğunu dile getirdi.
Bu pozisyonlarda bacaklarım açıktı. Röntgen odasının konumundan direkt bacak aram gözüküyordu.
Belki de fotoğraflarımı çekti bilmiyorum. Sonuç olarak röntgen çekilirken üstünde metal bir şey olmadığı sürece HİÇBİR KIYAFET ÇIKARILMIYOR.
Çıkarılması gerekse bile hasta mahremiyetinden dolayı üstünü örtmek için örtü veriliyor. F. T. benim nasıl röntgen çekilmesi gerektiğini bilmediğimi anladı ve bunu suistimal ederek TAYTIMI ÇIKARMAMI İSTEDİ.
Bunların üstüne hastaneye şikayete gittim. Bazıları beni dilekçe yazmam için teşvik ederken bazıları ise hastanenin adı kirlenmesin diye beni susturmaya çalıştı. Ben dilekçemi yazdım. Emniyete suç duyurusunda bulundum."
Genç kıza sosyal medyada destek mesajları yağdı.