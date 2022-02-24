Röntgen odasında genç kıza iğrenç taciz! 'Taytın kalın çıkarabilir misin?'

BEYZA DURASI SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Genç kız burada F.T. isimli çalışan tarafından taciz edildiğini iddia etti. Durası, korkunç olaydan şöyle bahsetti: Maalesef bu sefer üzücü bir paylaşım yapacağım. Lütfen sonuna kadar okuyun. 5 ay boyunca sustum. Psikolojik olarak çok yorulduğum bir olayı anlatmaya karar verdim.