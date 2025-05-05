Rockçı profesör, gündüzleri üniversitede ders veriyor geceleri sahneye çıkıyor
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, gündüzleri öğrencilerine ders veriyor, geceleri ise "Mr. Johnny" isimli rock grubuyla sahneye çıkıyor. Arapgirlioğlu, akademi ile sahnenin birbirini tamamladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 'Her zaman öğrencilerime, 'Müziği tüketen değil de hep üreten olun. Yani kendi müziğinizi üretmeye çalışın. Yeniden, sıfırdan bir şeyler yazmaya, üretmeye çalışın' diyorum. Bütün öğrencilerime verdiğim yegane önerilerden bir tanesi bu. Ben bir profesyonel olarak bir yere kadar müziği dinliyorum ama asıl benim misyonum müzik üretmek. Yani kendi müziğimi milyonlara dinletmek, dinletebilmek. O bana daha çok heyecan veriyor ki çocukluğumdan beri bu heyecanın içerisindeyim.'
AA
• 05 Mayıs 2025 - 13:58 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Mayıs 2025 - 13:58 • Son Güncelleme: