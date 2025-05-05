Rockçı profesör, gündüzleri üniversitede ders veriyor geceleri sahneye çıkıyor

O bana daha çok heyecan veriyor ki çocukluğumdan beri bu heyecanın içerisindeyim. Dünyaca ünlü şarkıları sahnede söylemek güzel bir şey ama kendi şarkılarını o insanlara ifade etmek, anlatmak, öğretmek bambaşka bir zevk. Dolayısıyla bu ikisi birbirini tetikliyor. Okulda Mozart, Beethoven çalarken, dışarıda kendi müziğimi çalıyorum. Bu bana ayrı bir keyif veriyor."