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GündemRoblox'un karanlık yüzü ortaya çıktı! 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru!
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Roblox'un karanlık yüzü ortaya çıktı! 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru!

Dijital oyun platformu Roblox’a ‘çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırdığı’ gerekçesiyle erişim engellendi. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan platformun kapatılmasıyla birçok evde kriz yaşandı. Yasağın ardından çocukların göz yaşlarına boğulmasının yalnızca ‘oyuncağı elinden alınmış bir çocuk’ tepkisi olmadığını, ‘ekran bağımlılığına bağlı yoksunluk krizi’ yaşadıklarını söyleyen uzmanlar, ailelere şu tavsiyeleri verdi. Öte yandan Roblox'un karanlık yüzü ortaya çıktı. Oyunun içinde sapıkların cirit attığı ifade edildi.

• 09 Ağustos 2024 - 09:11 • Son Güncelleme:
• 09 Ağustos 2024 - 09:11 • Son Güncelleme:
1Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu’nun talebi üzerine çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle Roblox adlı dijital platforma erişim engeli kararı aldı.

2Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

15 milyona yakın kullanıcısı bulunan ve çocuklar arasında popüler olan Roblox’un kapatılmasının ardından, pek çok evde anne babalar ‘nasıl yanıtlayacaklarını bilemedikleri’ tepkilerle karşılaştı.

3Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre; Sosyal medyaya düşen videolarda pek çok miniğin ‘Roblox açılmıyor’ diyerek ağladığı, ailelerin ise ‘Çocuk durmuyor, Roblox’u açın’ paylaşımları yaptığı görüldü. Uzmanlar Roblox’a erişim engeli sonrası evlerdeki krizin nasıl aşılabileceğini şöyle anlattı...

4‘BAKICIMIZI KAYBETTİK’ DEMEYİN

‘BAKICIMIZI KAYBETTİK’ DEMEYİN

Irmak Kerimoğlu (Uzman Gelişim Psikoloğu): Roblox’un, içerdiği tehlikeler gereği savunulacak bir yanı yok. İstemediğimiz içerikleri, korku ve şiddet unsurlarını barındıran bir oyun platformu. Kapatılma sebebi olarak da çocuk istismarı görünüyor. Bu tarz platformlar bu tip tehlikelere açıktır. Buralara güncellemelerle olumsuz içerikler eklenebiliyor.

5ASIL GÖREV AİLELERDE

ASIL GÖREV AİLELERDE

Çözüm, bu içeriklerin devlet tarafından kontrol altına alınması ve denetlemesi. Ama asıl çözüm ailede. Kapatma kararı sonrasında ağlayan çocukların sorunu ‘bir oyuna ulaşamamak’ değil. Burada ‘ekran bağımlılığı’ tanısından bahsetmeliyiz. Ağlayan çocuğun ekran karşısında kontrolsüz olarak ne kadar vakit geçirdiğine bakmak lazım. Ekran bağımlılığı bir oyun üzerinden kuruluyor olabilir ama bir oyun üzerinden devam etmez.

6BU BİR BAĞIMLILIK

BU BİR BAĞIMLILIK

Roblox’a erişim engeli getirildikten sonra çocuğunun aşırı tepkisiyle karşılaşan ailelerin öncelikle kendilerine dönüp; ‘Benim çocuğum bir oyun platformunun arkasından neden mahrum kalma belirtileri gösteriyor’ sorusunu sormaları lazım. Bir bağımlılıktan bahsediyoruz ve çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Roblox’un kapatılmasını bazı anne babalar, ‘bakıcımızı kaybettik’ diye yorumluyorsa burada bir hata var.

7Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Gördüğümüz ağlama krizleri, ‘oyuncağı elinden alınmış çocuk’ tepkilerinden daha şiddetli. Yaz tatilinde Roblox’ta 4-5 saat vakit geçiren, ciddi bağımlılık geliştirmiş çocukların ebeveynleri bu erişim engelini bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çocuğa alternatifler yaratmak, farklı seçenekler sunmak gerekiyor. Oyun kurmaları öğretilmeli.

8ÇOCUKLARA YASAĞI NASIL ANLATMALI

ÇOCUKLARA YASAĞI NASIL ANLATMALI

Irmak Kerimoğlu, erişim engelinin çocuklara uygun bir dille anlatılması gerektiğini söylüyor: “Çocuklara durum şöyle anlatılmalı; ‘Roblox’taki sakıncalı bazı içerikleri uzmanlar takip ediyor. Yaşınız küçük olduğu için belki siz bunu henüz fark edemiyorsunuz ama onlar bunları görüyorlar. Bu nedenle de düzeltilmesi için bir uyarı yapıldı.

9Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Bu nedenle de düzeltilmesi için bir uyarı yapıldı. Eğer zararlı içerikler kaldırılırsa belki tekrar açılabilir. Ama kaldırılmazsa bu oyun tamamen de kapanabilir.’ Yani çocuklara alınan bu kararın onlar için ‘yararlı’ olduğu anlatılmalı.”

10YASAĞIN GEREKÇELERİ

YASAĞIN GEREKÇELERİ

Sabah'ın haberine göre; İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox’a getirilen erişim engelinin nedenleri şöyle sıralandı:

11Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

- Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması,

- Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi,

- Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla “robux” isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması,

- İçeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması.

12OYUNLARDA PEDOFİLİ TEHLİKESİ

OYUNLARDA PEDOFİLİ TEHLİKESİ

Orhan Toker (Dijital Danışman): Roblox aslında mantığı güzel bir oyun. Çocuklar kendi hayal güçleri doğrultusunda tasarladıkları sanal evrende vakit geçiriyorlar. İçine uçan bir gemi, yüzen bir uçak koyabiliyor, arkadaşları onun tasarımına bir şeyler ekliyor. Becerikliyse kendi oyununu yaratabiliyor.

13Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Altında yatan fikir, zihinsel gelişimleri için olumlu görünüyordu. Fakat zehir saçan bir işletmenin faaliyetleri nasıl durduruluyorsa bu oyun da çocuklara zehir saçan unsurlar içermeye başlaması sonucu kapatıldı. Bu oyunda ‘pedofiller’ var. Çocukları sanal gece partilerine çağırıyorlar, para isteyip vermezse evine gelmekle korkutuyorlar. Çocuklar da bunu yaşıtlarıyla oyun sanıyor. Avrupa’da Roblox üzerinden pedofili suçu işleyen 9 kişi tutuklandı. Bu oyunda çocuğu kendisine bağımlı yapacak çok unsur var, alınan kararı doğru buluyorum.

14AİLELER ŞİKÂYETÇİ

AİLELER ŞİKÂYETÇİ

Roblox'ta oyun odalarında çocukların eşcinselliğe özendirildiği sanal partilerin yapılması, pedofili tuzağına düşürülen çocukların farkında olmadan istismar edilmesi uzun süredir tartışılıyordu.

15Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Dünya çapındaki LGBT lobisinin, eşcinselliği normalleştirme çalışmalarında oyun platformunu kullandığına dair iddialar da erişim engelinin getirilmesinin bir nedeni oldu.

16Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Oyun platformunda kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası ise aileler tarafından da şikâyet konusu olmuştu.

17KARARDAN MEMNUNLAR

KARARDAN MEMNUNLAR

Engelleme sonrasında bazıları engellemeye karşı bir tavır alırken çocuk ve oyun dünyasını bilen uzmanlar erişim engeline destek verdi.Psikiyatr Veysi Çeri yaptığı açıklamada "Bir çocuk psikiyatristi olarak Roblox oyun platformunun yasaklanmasını çok yerinde bir adım olarak gördüğümü belirtmek ve bu yasağın alınmasında etkili olan herkesi tebrik etmek istiyorum. Darısı TikTok'un başına" ifadelerini kullandı.

18Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Youtube'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve çektiği oyun videolarında Sertaç Abi ismiyle tanınan Sertaç Güngör, erişim engeli kararına destek verdi.

19ROBLOX NEDİR

ROBLOX NEDİR ?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sitemi olarak adlandırılıyor. Roblox, oyun platformu olarak biliniyor ve 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitlesi mevcut.

20Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan ve çocukların da kolayca erişim sağladığı dijital temelli bazı oyun platformları, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riski de barındırıyor.

21Robloxun karanlık yüzü ortaya çıktı 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru

Oyun platformu Roblox'un erişime engellenmesi kararı, dijital oyunlardaki mahremiyet risklerini yeniden gündeme getirdi. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu platformlar, kişisel verilerin korunması noktasında da ciddi açıklar barındırıyor.

22AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA GELDİ

Roblox'tan yapılan açıklamada "Roblox'un şu anda Türkiye'de kullanılamadığının farkındayız ve bunun nedenini öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olduğumuzdan emin olmak için ilgili makamlarla iletişime geçtik" ifadeleri kullanıldı. ABD merkezli Roblox son zamanlarda dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri haline geldi. Özellikle çocukların yoğun şekilde vakit geçirdiği bir uygulama oldu.