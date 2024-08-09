Roblox'un karanlık yüzü ortaya çıktı! 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru!

ÇOCUKLARA YASAĞI NASIL ANLATMALI

Irmak Kerimoğlu, erişim engelinin çocuklara uygun bir dille anlatılması gerektiğini söylüyor: “Çocuklara durum şöyle anlatılmalı; ‘Roblox’taki sakıncalı bazı içerikleri uzmanlar takip ediyor. Yaşınız küçük olduğu için belki siz bunu henüz fark edemiyorsunuz ama onlar bunları görüyorlar. Bu nedenle de düzeltilmesi için bir uyarı yapıldı.