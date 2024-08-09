Roblox'un karanlık yüzü ortaya çıktı! 15 milyon kullanıcısı var, istismar çukuru!
Dijital oyun platformu Roblox’a ‘çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırdığı’ gerekçesiyle erişim engellendi. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan platformun kapatılmasıyla birçok evde kriz yaşandı. Yasağın ardından çocukların göz yaşlarına boğulmasının yalnızca ‘oyuncağı elinden alınmış bir çocuk’ tepkisi olmadığını, ‘ekran bağımlılığına bağlı yoksunluk krizi’ yaşadıklarını söyleyen uzmanlar, ailelere şu tavsiyeleri verdi. Öte yandan Roblox'un karanlık yüzü ortaya çıktı. Oyunun içinde sapıkların cirit attığı ifade edildi.
• 09 Ağustos 2024 - 09:11 • Son Güncelleme:
• 09 Ağustos 2024 - 09:11 • Son Güncelleme: