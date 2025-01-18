Rize'de yaşandı, Türkiye'ye ders oldu! Bakanlık hemen harekete geçti
Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde 21 Ekim 2024 tarihinde yaşanan heyelanda afet riski nedeniyle önceden boşaltılan 2 evin yıkılması İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık geçtiğimiz günlerde Türkiye geneli bir genelge yayınlayarak valiliklerden daha önce afet riski alan olarak ilan edilen bölgelerdeki boşaltılmış tüm evlerin yıkılmasını, afet nedeniyle önceki konutunu boşaltmayana kendisi için yapılan yeni konutun anahtarı ve tapusu teslim edilmemesini istedi.
İHA
• 18 Ocak 2025 - 07:29 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Ocak 2025 - 07:29 • Son Güncelleme: