Rize'de kıyıya vuran ölü palamutlar temizlendi: Kirazlık Limanı'nı saran ağır kokuya son verildi!

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Ağır kokunun mahalleyi sardığı ve deniz yüzeyinin ölü balıklarla kaplandığı limanda, Pazar Belediyesi temizlik işleri ekipleri ve Kirazlık Balıkçı Barınakları Kooperatifi üyelerinin koordinasyonunda yürütülen temizlik çalışması ile kıyıya vuran ve deniz yüzeyinde çürümeye başlayan yüzlerce palamut, ağlar, tırmıklar ve iş makineleri yardımıyla tek tek toplandı.