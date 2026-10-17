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Rize'de kıyıya vuran ölü palamutlar temizlendi: Kirazlık Limanı'nı saran ağır kokuya son verildi!

17.10.2026 - 16:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karadeniz'de son haftalarda yaşanan rekor palamut bolluğu sırasında, aşırı ve usulsüz avlanma sonucu ezilerek hasar gören balıkların bazı gırgır ve büyük av tekneleri tarafından denize dökülmesi, Rize'nin Pazar ilçesindeki Kirazlık Balıkçı Limanı’nı adeta bir çevre felaketinin eşiğine getirdi. Kıyıya vuran ve deniz yüzeyini kaplayarak ağır bir koku yayan yüzlerce ölü palamut görüntüsünün kamuoyunda büyük tepki toplamasının ardından yetkililer hızla harekete geçti. Pazar Belediyesi ile Kirazlık Balıkçı Barınakları Kooperatifi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü kapsamlı temizlik operasyonuyla liman tamamen arındırıldı.

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1Rize'de kıyıya vuran ölü palamutlar temizlendi: Kirazlık Limanı'nı saran ağır kokuya son verildi!

Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bolluğu sırasında, aşırı avlanma sonucu ezilip hasar gören balıkların bazı büyük tekneler tarafından denize dökülmesiyle kirlenen Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Balıkçı Limanı temizlendi.

2Rize'de kıyıya vuran ölü palamutlar temizlendi: Kirazlık Limanı'nı saran ağır kokuya son verildi!

Dün kamuoyunda ve mahallede büyük tepkiye yol açan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

3Rize'de kıyıya vuran ölü palamutlar temizlendi: Kirazlık Limanı'nı saran ağır kokuya son verildi!

Ağır kokunun mahalleyi sardığı ve deniz yüzeyinin ölü balıklarla kaplandığı limanda, Pazar Belediyesi temizlik işleri ekipleri ve Kirazlık Balıkçı Barınakları Kooperatifi üyelerinin koordinasyonunda yürütülen temizlik çalışması ile kıyıya vuran ve deniz yüzeyinde çürümeye başlayan yüzlerce palamut, ağlar, tırmıklar ve iş makineleri yardımıyla tek tek toplandı.

4Rize'de kıyıya vuran ölü palamutlar temizlendi: Kirazlık Limanı'nı saran ağır kokuya son verildi!

Toplanan atık balıklar çevre sağlığına uygun şekilde bertaraf edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

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