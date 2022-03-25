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FutbolRıdvan Dilmen'in Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu!
HaberlerFutbol Haberleri Rıdvan Dilmen'in Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu!
• 25 Mart 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen'in Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye - Portekiz maçından sonra Stefan Kuntz için 'maceraya atılmasaydı sonuç farklı olabilirdi' ifadelerini kullanırken, Dilmen'in Cristiano Ronaldo sözleri ise bir hayli dikkat çekti.

• 25 Mart 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu
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Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

2Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"Hayalimiz Konya'da İtalya ile oynamaktı ama maalesef olmadı. Maçta gerçekten fırsat geldi. 2-0 'lardan asla ümidimi kesmem ama galipken de maç bitti demem. Ah şu atsaydı demesinler. Son yıllarda Türkiye'nin en iyi penaltıcısı kullandı. Çok uzun zamandır böyle bir penaltıcı görmedim. Topu önce Burak'a verirsiniz ama öyle bir yerde penaltı kaçırırsınız ki sıkıntı yaratabilir."

3Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"Portekiz teknik direktörü istese bizim teknik direktörümüz bu kadroyla çıkmaz. Hakikaten de buna üzülüyorum. Portekiz'de çok iyi orta saha oyuncuları var ama 1.70 dördü de. Danilo ve Fonte iki ağır stoperi vardı. Ronaldo artık gitmiyor. Dipdiri oyuncuydu ama artık fizik olarak bitmiş. Saygıdan dolayı oyundan çıkmıyor."

4Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"Biz şu orta sahaya karşı önce tut sonra atı yapsaydık. Dirençli oyunculara karşı zorlanacak oyuncular vardı Portekiz'de. Biz ne yaptık onlardan daha zayıf bit orta saha çıkarır. Bizim hoca hiç değişiklik yapmıyor. Yürüye yürüye pas yapıyorlar. Arada bir net pozisyonlara giriyorlar. Biz ilk değişikliğimizde oyuna forvet aldık."

5Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"Kuntz eğer maceraya atılmasaydı, yenile bilir miydik, yenilebilirdik ama bu Portekiz'i çok daha fazla zorlardık. 0-0'ı sert orta sahayla oynasaydık daha farklı olabilirdi. Teknik direktör oyuncuyla istişare eder ama karar verici kendisidir."

6Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"Bizim takım 66 dakika boyunca boşu boşuna maç yaptı. İki takım teknik direktörü de bu kadroyla çıkacaklarını beklemiyorlardı. Biz iki orta saha ile 3 oyuncuyu karşılıyoruz. Bizim kadronun önündeki oyuncular üçlüye müsaade etmez. Zeki pozisyon almakta zorlandı. Portekiz orta sahası halı sahada maç yapsa rakip 1 saat boyunca santra yapar. Biz dinamik oyuncularla başlasaydık rahat rahat oyunu 2-0'a getiremezlerdi."

7Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"Burak Türk futbolunu gördüğü son 15 yılın en iyi santrforu. Gerçekçi olalım, bizim takım ikinci yarı top oynamadı. Ah be ne gol kaçtı dediğimiz bir pozisyon yok ikinci yarı. Ben her milli futbolcuya gurur duyarım. Birinci de olsa sonuncu da olsa duyarım. Bize 2-2 için acayip bir fırsat geldi ama değerlendiremedik."

8Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"2-2'yi bulsak Çek Cumhuriyeti maçının bir benzeri olabilirdi ama biz penaltıya pozisyonunda oyuna ortak olduk. Beraberliği yakalasak Portekiz'e göre daha avantajlı olabilirdik.

9Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"3-1 yenildikten sonra 'Takımla gurur duyuyorum' dememelisin. Biz Moldova falan değiliz. Bizim milli takımın defansının ikisi Premier Lig'de oynuyor, 1'i İtalya'da oynuyor. Sağ taraftaki oyuncun Fransa'da oynuyor. Sağ öndeki Marsilya'da oynuyor. Sol önünde yıldız oyuncumuz var. Bu Portekiz'den çok daha iyiyiz demek değildir ama 3-1'den sonra bu cümleleri hak etmiyoruz. 3-1 mağlubiyetinde biz gururlanmayız. Kuntz hocanın bu açıklamaları doğru değil."

10Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

"Türkiye'nin en iyi penaltıcısı penaltıyı attı. Son 17 penaltısını gole çevirmiş, olmadı işte... İhale Burak Yılmaz'a mı kaldı şimdi? Burak Yılmaz, son maçını Konya’da alkışlar altında oynamalı, İtalya maçıyla bırakmalı."

11PENALTI ÖNCESİ İLGİNÇ HAREKET

PENALTI ÖNCESİ İLGİNÇ HAREKET

Portekizli Cristiano Ronaldo, A Milli Takımımız ile oynadıkları maçta flaş bir hareket yaptı.

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Dünyaca ünlü yıldız, kazandığımız penaltı atışında kaleci Diogo Costa'dan ellerini hareket ettirerek Burak Yılmaz'ın dikkatini bozmasını istedi. Ronaldo arka arkaya yaptığı hareketlerle Costa'ya Burak Yılmaz'ın dikkatini dağıtması için baskı yaptı.

13Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kullanacağı sırada kısa süreli gerilim yaşadı. Portekizli isim, topun dışarıya gitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

14Rıdvan Dilmenin Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu

 

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