Rıdvan Dilmen'in Portekiz - Türkiye maçı değil Ronaldo yorumu olay oldu!
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye - Portekiz maçından sonra Stefan Kuntz için 'maceraya atılmasaydı sonuç farklı olabilirdi' ifadelerini kullanırken, Dilmen'in Cristiano Ronaldo sözleri ise bir hayli dikkat çekti.
Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
"Hayalimiz Konya'da İtalya ile oynamaktı ama maalesef olmadı. Maçta gerçekten fırsat geldi. 2-0 'lardan asla ümidimi kesmem ama galipken de maç bitti demem. Ah şu atsaydı demesinler. Son yıllarda Türkiye'nin en iyi penaltıcısı kullandı. Çok uzun zamandır böyle bir penaltıcı görmedim. Topu önce Burak'a verirsiniz ama öyle bir yerde penaltı kaçırırsınız ki sıkıntı yaratabilir."
"Portekiz teknik direktörü istese bizim teknik direktörümüz bu kadroyla çıkmaz. Hakikaten de buna üzülüyorum. Portekiz'de çok iyi orta saha oyuncuları var ama 1.70 dördü de. Danilo ve Fonte iki ağır stoperi vardı. Ronaldo artık gitmiyor. Dipdiri oyuncuydu ama artık fizik olarak bitmiş. Saygıdan dolayı oyundan çıkmıyor."
"Biz şu orta sahaya karşı önce tut sonra atı yapsaydık. Dirençli oyunculara karşı zorlanacak oyuncular vardı Portekiz'de. Biz ne yaptık onlardan daha zayıf bit orta saha çıkarır. Bizim hoca hiç değişiklik yapmıyor. Yürüye yürüye pas yapıyorlar. Arada bir net pozisyonlara giriyorlar. Biz ilk değişikliğimizde oyuna forvet aldık."
"Kuntz eğer maceraya atılmasaydı, yenile bilir miydik, yenilebilirdik ama bu Portekiz'i çok daha fazla zorlardık. 0-0'ı sert orta sahayla oynasaydık daha farklı olabilirdi. Teknik direktör oyuncuyla istişare eder ama karar verici kendisidir."
"Bizim takım 66 dakika boyunca boşu boşuna maç yaptı. İki takım teknik direktörü de bu kadroyla çıkacaklarını beklemiyorlardı. Biz iki orta saha ile 3 oyuncuyu karşılıyoruz. Bizim kadronun önündeki oyuncular üçlüye müsaade etmez. Zeki pozisyon almakta zorlandı. Portekiz orta sahası halı sahada maç yapsa rakip 1 saat boyunca santra yapar. Biz dinamik oyuncularla başlasaydık rahat rahat oyunu 2-0'a getiremezlerdi."
"Burak Türk futbolunu gördüğü son 15 yılın en iyi santrforu. Gerçekçi olalım, bizim takım ikinci yarı top oynamadı. Ah be ne gol kaçtı dediğimiz bir pozisyon yok ikinci yarı. Ben her milli futbolcuya gurur duyarım. Birinci de olsa sonuncu da olsa duyarım. Bize 2-2 için acayip bir fırsat geldi ama değerlendiremedik."
"3-1 yenildikten sonra 'Takımla gurur duyuyorum' dememelisin. Biz Moldova falan değiliz. Bizim milli takımın defansının ikisi Premier Lig'de oynuyor, 1'i İtalya'da oynuyor. Sağ taraftaki oyuncun Fransa'da oynuyor. Sağ öndeki Marsilya'da oynuyor. Sol önünde yıldız oyuncumuz var. Bu Portekiz'den çok daha iyiyiz demek değildir ama 3-1'den sonra bu cümleleri hak etmiyoruz. 3-1 mağlubiyetinde biz gururlanmayız. Kuntz hocanın bu açıklamaları doğru değil."