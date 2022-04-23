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FenerbahçeRıdvan Dilmen Arda Güler'in çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu! 'Talebesi olur...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen Arda Güler'in çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu! 'Talebesi olur...'
• 23 Nisan 2022 - 07:42 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen Arda Güler'in çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu! 'Talebesi olur...'

Dün akşam Ç.Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Enner Valencia'ya yaptığı asistle tribünleri kendisine hayran bırakan Arda Güler hakkında yapılan yorumlar Fenerbahçe camiasını oldukça memnun ediyor. İşte 6-0 biten mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen'in Arda ifadeleri...

• 23 Nisan 2022 - 07:42 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...
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Rıdvan Dilmen TRT Spor'da Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının değerlendirmesini yaptı.

2Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Çok ciddi bir kalite farkı ve kalite farkı var. Son 16 gol attı Fenerbahçe. Öncelikle yüksek moral ve motivasyonla formla, 10. saniyede pozisyon yiyor 35. saniyede kırmızı çıkıyor. Son haftalarda jübile maçı oynar gibi Rizespor. Dolayısıyla İsmail hoca da istim üstündeydi zaten. Arda adeta resital yaptı. Devrede çıkmayın sakın stattan dedi tribünlere resmen, TV başındakilere de kapatmayın televizyonlarınızı dedi."

3Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Hiç top kaybetmedi Arda. Kaybetmediği toplar da basit toplar değil. 9 resmi gol attım ben toplamda. Bana da attırırdı gol. Arda Saygıner adeta. Semih Saygıner nasıl kleps çeker topa, Arda aynı onu çekiyor. Kısa atsa olmaz, uzun atsa olmaz. Öyle bir dokunuyor ki topa. Riskse risk, ne varsa oynuyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması"

4Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Ekmek kadayıfı düşünelim, üzerine kaymak düşünelim. Arda konumda. Arda'yı başlatacağı günler var. İkinciliği garantilerse Fenerbahçe oynatır. Haftaya oynatmaz bence Antep maçında. Beşiktaş'a karşı da oynatmaz. Son 2 haftada oynatır."

5Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Hakem 45 saniye uzatma oynattı. 6-0'dan dolayı gol farkı 9 oldu Konya'yla ama geçen sezon neler olduğunu hatırlayalım. İki takımın averajları aynı gidiyor. Kupa maçlarını uzatmayın derim ama Rizespor için çok zor oldu. Direnciniz 35. saniyede gidiyor. 11-11 oynansa da favori olduğunu düşünüyordum Fenerbahçe'nin."

6Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Gerçekten çok güçlü kadro ve kadroyu da doğru oynatan bir teknik direktör. Geçen sezonun ikinci yarısında en çok puan toplayan takımdı Fenerbahçe. Bu sezon da öyle gidiyor. 1 maçla şampiyonluğu kaybetti Fenerbahçe. Taktiksel olarak maçı değerlendirmek doğru olmaz çünkü 35. saniyede bitti maç."

7Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Crespo çok canı yanan bir oyuncu değil. Hemen kalkardı bu sefer malesef hastaneye gitti. İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktur bu kadar formdayken. 3-0'dan sonra önümüzdeki maç başladı Fenerbahçe için ama maçın sonuna kadar istek ve arzu bitmedi."

8Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Çok demoralize bir takım Rize. Baiano'nun yaptığı bu ligden düştüm ben zaten hareketiydi. Bilerek isteyerek vurdu çünkü birinin geldiğini anlayarak vurdu. Daha önce de kırmızı kartları var."

9Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Serdar 7+4 için biçilmiş kaftan. Kapalı savunmalar için de öyle. Şut özelliği de var, kafacı. Evet Serdar giriyor pozisyona diyebileceğiniz bir oyuncu. Bağlantı oyununda Valencia daha iyi oynar ama Serdar'ı daha çok şekilde kullanabilirsiniz."

10Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Şu anki yabancı kuralının uygulanması doğru. Transfer için de herkesin hızlı hareket etmesi lazım. Lig bitti çünkü uzatmalar oynanıyor."

11Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı İsmail hocadan mutlu. Mutlu olmaması için bir sebep de yok. Futbol bugünün oyunu da değil dünün oyunu da değil. Teknik direktörlerin gerçek kimliğini bundan sonra kazanıp kazanmamasıyla vermeyeceksin. İsmail hoca diyor ki Ali Koç'a, teknik direktör benim."

12Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"İsmail hoca Ivanovic diye gelseydi 5 sene şampiyon Fenerbahçe derdik. Herkesin istediği bir hoca geldi mesela diyelim 6 hafta kötü gitti. Ne yaptın sen diyecek herkes. Tersinde de olsa aynı şey. Kolay bir karar değil. İsmail hoca hak ederek aldı bu eşofmanı. İsmail hocanın mutluluğu hepimizi mutlu eder. İsmail hocayla devam edilirse kimse itiraz edemez."

13Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Minimum 16 takım teknik direktörlük değişikliğine gider demiştim. Şu ana kadar tutturduk. Bazı takımlar 3. hocasıyla çalışıyor. 4. hocasıyla çalışanlar da var. Trabzonspor geçen sezonki teknik direktörünün avantajını kullandı. İsmail Kartal'la şu anda devam etmemek futbolun doğasına aykırı."

14Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Fenerbahçe'nin santrafora ihtiyacı var. Ligin en çok gol atan takımı şuanda belki ama son 3 deplasmanda attın 16 tanesini. Enner Valencia bence çok yetenekli ama Fenerbahçe için daha önde oyuncu olmalı. 4-3-3 oynayacaksanız orta sahaya da ihtiyaç var. Stopere ihtiyacın yok. Ben her türlü sol bek de alırım. Sola bir sol bek alırım ama. Fenerbahçe önümüzdeki sezona en hazır ikinci takım Trabzonspor'dan sonra"

15Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"Yeni hoca gelip sil baştana giderse Fenerbahçe bu sezonu arar. Kaymak gibi takım, 3-4 tane rütuş. Beşiktaş'ta 14 tane oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'da ne olacak belli değil. En çok seyirci ortalaması Fenerbahçe'de şu anda."

16Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

"TFF Başkan adaylığı olma ihtimalim yok. Riva'nın yanından geçmem. Hiç alakam yok bu konularla. Kimin olacağı da umrumda değil. Ben Türk futbolunun düzelmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum"

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18Rıdvan Dilmen Arda Gülerin çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu Talebesi olur...

 

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