Rıdvan Dilmen Arda Güler'in çalışacağı dünyaca ünlü hocayı duyurdu! 'Talebesi olur...'
Dün akşam Ç.Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Enner Valencia'ya yaptığı asistle tribünleri kendisine hayran bırakan Arda Güler hakkında yapılan yorumlar Fenerbahçe camiasını oldukça memnun ediyor. İşte 6-0 biten mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen'in Arda ifadeleri...
Rıdvan Dilmen TRT Spor'da Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının değerlendirmesini yaptı.
"Çok ciddi bir kalite farkı ve kalite farkı var. Son 16 gol attı Fenerbahçe. Öncelikle yüksek moral ve motivasyonla formla, 10. saniyede pozisyon yiyor 35. saniyede kırmızı çıkıyor. Son haftalarda jübile maçı oynar gibi Rizespor. Dolayısıyla İsmail hoca da istim üstündeydi zaten. Arda adeta resital yaptı. Devrede çıkmayın sakın stattan dedi tribünlere resmen, TV başındakilere de kapatmayın televizyonlarınızı dedi."
"Hiç top kaybetmedi Arda. Kaybetmediği toplar da basit toplar değil. 9 resmi gol attım ben toplamda. Bana da attırırdı gol. Arda Saygıner adeta. Semih Saygıner nasıl kleps çeker topa, Arda aynı onu çekiyor. Kısa atsa olmaz, uzun atsa olmaz. Öyle bir dokunuyor ki topa. Riskse risk, ne varsa oynuyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması"
"Hakem 45 saniye uzatma oynattı. 6-0'dan dolayı gol farkı 9 oldu Konya'yla ama geçen sezon neler olduğunu hatırlayalım. İki takımın averajları aynı gidiyor. Kupa maçlarını uzatmayın derim ama Rizespor için çok zor oldu. Direnciniz 35. saniyede gidiyor. 11-11 oynansa da favori olduğunu düşünüyordum Fenerbahçe'nin."
"İsmail hoca Ivanovic diye gelseydi 5 sene şampiyon Fenerbahçe derdik. Herkesin istediği bir hoca geldi mesela diyelim 6 hafta kötü gitti. Ne yaptın sen diyecek herkes. Tersinde de olsa aynı şey. Kolay bir karar değil. İsmail hoca hak ederek aldı bu eşofmanı. İsmail hocanın mutluluğu hepimizi mutlu eder. İsmail hocayla devam edilirse kimse itiraz edemez."
"Fenerbahçe'nin santrafora ihtiyacı var. Ligin en çok gol atan takımı şuanda belki ama son 3 deplasmanda attın 16 tanesini. Enner Valencia bence çok yetenekli ama Fenerbahçe için daha önde oyuncu olmalı. 4-3-3 oynayacaksanız orta sahaya da ihtiyaç var. Stopere ihtiyacın yok. Ben her türlü sol bek de alırım. Sola bir sol bek alırım ama. Fenerbahçe önümüzdeki sezona en hazır ikinci takım Trabzonspor'dan sonra"