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    SağlıkResmen vücudu zehirliyor! Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...
    HaberlerSağlık Haberleri Resmen vücudu zehirliyor! Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...
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    Resmen vücudu zehirliyor! Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Sağlık için büyük tehlike oluşturuyor. Günde en fazla bir çay kaşığı kadar tüketmek gerekiyor. Aşırı tuz tüketimi sebebiyle Türkiye'deki her iki kişiden birinin 50 yaşından itibaren tansiyon hastalığına yakalandığını belirten SEAH Böbrek Nakli Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir, bu durumun genel sağlık ve kronik böbrek hastalığı açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

    • 10 Mart 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
    • 10 Mart 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
    1Resmen vücudu zehirliyor Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir, 10 Mart Dünya Böbrek Gününde böbrek sağlığı ve böbrek hastalıklarıyla ilgili bilgi verdi. Böbreklerin tüketilen yiyecek ve içeceklerdeki zararlı maddeleri vücuttan atmak için 24 saat çalıştığını belirten Dheir, aynı zamanda D vitamini gibi yararlı maddeleri de sentezlediğini aktardı.

    2Bir çay kaşığından fazla tuz, böbreklerimiz için zararlı

    "Bir çay kaşığından fazla tuz, böbreklerimiz için zararlı"

    Tüketilen tuz miktarının önemli olduğunu söyleyen Dheir, "Günde 2 gram yani bir çay kaşığı kadar tuzdan fazlası böbreklerimiz için zararlı. Ülkemizde maalesef tuz tüketimi günlük ortalama 15 gram civarında. Böbreklerimiz fazla alınan tuzu vücuttan atmaya çalışıyor bu yüzden tuz tüketimini mümkün oldukça azaltmamız gerekiyor.

    3Resmen vücudu zehirliyor Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Ev salçaları, turşular, peynirler, yemeklere kattığımız tuz miktarı hepsi tuz tüketimini artırıyor. Aşırı tuz kullanımı da çok ciddi tansiyon problemi oluşturacak şekilde kan basıncımızı yükseltiyor. Bu uzun vadede 50’li yaşlarda her iki kişiden birinin tansiyon hastası olması anlamına geliyor" dedi.

    4Tıbbi kanıtı olmayan herhangi bir bitkisel ürün kullanılmamalıdır

    "Tıbbi kanıtı olmayan herhangi bir bitkisel ürün kullanılmamalıdır"

    Kalıcı böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden birinin de diyabetten sonra hipertansiyon hastalığı olduğunu vurgulayan Dheir, "Bu iki hastalıkta kronik böbrek yetmezliğinin başlıca sebepleri ve bunlar önlenebilir rahatsızlıklardır. Yaşam tarzı dediğimiz sağlıklı beslenme, hareket odaklı yaşam ve tuz tüketimini sınırladığınızda diyabet ve hipertansiyon riskini önemli ölçüde azaltarak böbreklerimizi koruyabiliriz.

    5Resmen vücudu zehirliyor Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Diğer bir konu ise gereksiz yere kullanılan ilaçlar. Ağrı kesiciler ve antibiyotiklerin gereksiz yere kullanılması, doktora danışılmadan gelişi güzel alınması, yakınlardan duyulan bitkisel kaynaklı ne olduğu bilinmeyen sıvıların tüketilmesi de böbreklerimize zarar verir. Tıbbi kanıtı olmayan herhangi bir bitkisel ürün kullanılmamalıdır. Bu çok önemli bir konu.

    6Resmen vücudu zehirliyor Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Çünkü biz her ay bu tip vakaları görüyoruz ve hastalarımızın bazıları böbrek fonksiyonlarını neredeyse tamamen kaybetmiş olabiliyor ve diyaliz aşamasına geliyor. Tabi bunların dışında genetik hastalıklar, böbreklerde taş oluşumları kronik böbrek rahatsızlıklarına sebep olabiliyor" diye konuştu.

    7Çok su tüketmek böbrek sağlığı için önemli değildir

    "Çok su tüketmek böbrek sağlığı için önemli değildir"

    Her iki böbrekte de meydana gelen ciddi hasarlarla kronik böbrek yetmezliğinin başladığını ifade eden Dheir, "Ülkemizde yapılan çalışmalarda yedi kişiden birinde kronik böbrek yetmezliği görülüyor. Bu çok ciddi bir sorun. Diyabet ve hipertansiyon ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu halde insanımız bunun yeterince farkında değil.

    8Resmen vücudu zehirliyor Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Maalesef birçok insan son noktaya gelinip hastalık kronikleşince hekime başvuruyor ve bunun neticesinde birkaç yıl sonra da kronik böbrek yetmezliği yaşanabiliyor.

    9Resmen vücudu zehirliyor Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Aşırı tuz tüketmeyen biri ile tuz tüketimi fazla olan birinin su tüketmesi de farklıdır. Çok su tüketmek böbrek sağlığı için önemli değildir. Susadıkça su ihtiyacımızı karşılarız.

    10Resmen vücudu zehirliyor Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

    Böbreklerde taş varsa tabi ki o zaman su tüketimi günlük 3-4 litreleri bile bulabilir. Tuzu, şekeri sınırlamış birinin su tüketimi ile sınırlamamış birinin su tüketimi farklıdır. Genetik yatkınlıklar ve hastalıkları saymazsak; sağlıklı beslenerek, su içerek, egzersiz yaparak, sigara ve alkol tüketmeyerek sağlıklı bir şekilde böbreklerimizi en iyi şekilde kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

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