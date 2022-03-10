Resmen vücudu zehirliyor! Böbrekleri tamamen bitiriyor, günde bir çay kaşığından fazlası...

"Çok su tüketmek böbrek sağlığı için önemli değildir"

Her iki böbrekte de meydana gelen ciddi hasarlarla kronik böbrek yetmezliğinin başladığını ifade eden Dheir, "Ülkemizde yapılan çalışmalarda yedi kişiden birinde kronik böbrek yetmezliği görülüyor. Bu çok ciddi bir sorun. Diyabet ve hipertansiyon ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu halde insanımız bunun yeterince farkında değil.