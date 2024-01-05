RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024| Farklı, en anlamlı ve en güzel Cuma mesajları ile hadisli, ayetli, dualı hayırlı cumalar sözleri
Müslümanlar Cuma ibadetlerini yerine getirmelerinin dışında cuma günlerinde birbirlerine anlamlı ve özel mesajlar göndererek sevdiklerinin günlerini güzelleştirmek istiyor. Perşembe gecesinden itibaren başlayan cuma günü, af ve mağfiret kapısının açıldığı, duaların daha fazla kabul edildiği mübarek bir gündür. Cuma namazı bu özel günü taçlandırırken sevdiklerine cuma tebrik mesajları göndermek isteyenler için, kısa, anlamlı, ayetli ve hadisli cuma mesajları sorgulaması da başladı. İbadetin ve duanın arttığı bu özel günde, din kardeşlerini hatırlamak ve onlara güzel dileklerde bulunmak isteyenler için biz de farklı, en anlamlı ve en güzel Cuma mesajları ile hadisli, ayetli, dualı hayırlı cumalar sözleri derledik. İşte sizler için derlediğimiz güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları.
• 05 Ocak 2024 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 09:39 • Son Güncelleme: