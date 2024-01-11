Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gece idrak edilecek. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, sorusunun yanıtı, geceyi dua ederek geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili zikirleri ve tesbihleri ile okunacak dualar…