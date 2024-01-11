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GündemRegaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
HaberlerGündem Haberleri Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
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Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Üç ayların habercisi Regaip Kandili geldi. 11 Ocak Perşembe gününe denk gelen bu gece eller dua için semaya yükselirken bu günü ibadetler geçirmek isteyenler ise Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri araştırmaya başladı. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, hangi dualar okunur? İşte Regaip kandili zikirleri

• 11 Ocak 2024 - 17:22 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 17:22 • Son Güncelleme:
1Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gece idrak edilecek. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, sorusunun yanıtı, geceyi dua ederek geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili zikirleri ve tesbihleri ile okunacak dualar…

2REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

3Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

4Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

"Allah" (C.C)

100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

5Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

6Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Tövbe ve af dileyenlerin Allah'ın merhametinden faydalanması için en etkili tesbih duası:

Allahummecalnî fîhi min'el musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es sâlihîn'el gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er râhimîn.

7Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ey Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkına, ey merhametlilerin en merhametlisi! (AMİN).

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim