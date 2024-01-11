Regaip kandili zikirleri | Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Regaip kandili zikir ve duaları REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Üç ayların habercisi Regaip Kandili geldi. 11 Ocak Perşembe gününe denk gelen bu gece eller dua için semaya yükselirken bu günü ibadetler geçirmek isteyenler ise Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri araştırmaya başladı. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, hangi dualar okunur? İşte Regaip kandili zikirleri…
• 11 Ocak 2024 - 17:22 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 17:22 • Son Güncelleme: