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GündemRegaip Kandili iftar saati 2024 | Regaip Kandili orucu saat kaçta, ne zaman açılır? Regaip Kandili orucu imsak vakti 2024
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Regaip Kandili iftar saati 2024 | Regaip Kandili orucu saat kaçta, ne zaman açılır? Regaip Kandili orucu imsak vakti 2024

Regaip Kandili orucu niyeti saat kaçta, ne zaman yapılır, Regaip Kandili oruç niyeti nasıl getirilir? Soruları günün en çok sorgulanan soru başlıklarından oldu. Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar Regaip Kandilinde oruç tutmak isteyen vatandaşlar üç ayların karşılanacağı Regaip Kandili oruç niyeti nasıl getirilir, sorusuna yanıt ararken Regaip Kandili orucu niyeti unutulursa ne olur, Regaip Kandili orucu niyeti nasıl yapılır? Regaip Kandili orucu ne zaman açılır? Sorularına da yanıt arıyor. İşte Regaip Kandili orucu imsak vakti 2024...

• 11 Ocak 2024 - 10:57 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 10:57 • Son Güncelleme:
1Regaip Kandili iftar saati 2024 | Regaip Kandili orucu saat kaçta, ne zaman açılır Regaip Kandili orucu imsak vakti 2024

Üç ayların karşılanacağı Regaip Kandilinde oruç tutacak olanlar arama motorlarına yönelerek Regaip Kandili orucu niyeti ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İslam aleminde Hicri takvime göre her yıl Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Regaip Kandili bu yıl 11 Ocak'a denk geldi. Bu mübarek günü oruç tutarak geçirmek isteyen vatandaşlar Regaip Kandili orucu niyeti nasıl yapılır, Regaip Kandili orucu niyeti ne zaman yapılır, saat kaçta? Regaip Kandili orucu niyeti nedir? Sorularına yanıt arıyor. İşte Regaip Kandili orucu niyeti hakkında merak edilenler…

2Regaip Kandili iftar saati 2024 | Regaip Kandili orucu saat kaçta, ne zaman açılır Regaip Kandili orucu imsak vakti 2024

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

3REGAİP KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR

REGAİP KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

4Regaip Kandili iftar saati 2024 | Regaip Kandili orucu saat kaçta, ne zaman açılır Regaip Kandili orucu imsak vakti 2024

Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.Regaip Kandili'nde oruç tutmak şöyle övülmüştür;“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer."

5REGAİP KANDİLİ’NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR

REGAİP KANDİLİ’NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Regaip Kandili orucu tek gün tutulabilir ancak çift gün tutulması tavsiye edilir. Kandil orucunun kandilden bir önceki gün ya da sonraki günle birleştirilmesi önerilir.

6REGAİP KANDİLİ ORUCU NİYETİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN YAPILIR

REGAİP KANDİLİ ORUCU NİYETİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN YAPILIR?

Kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Bu bilgiler ışığında Bu seneki Regaip Kandili orucuna 10 Ocak 2024'ü 11 Ocak 2024'e bağlayan gece niyet edilecek ve 11 Ocak günü oruçlu geçirilecek.

7REGAİB KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı :

8Regaip Kandili iftar saati 2024 | Regaip Kandili orucu saat kaçta, ne zaman açılır Regaip Kandili orucu imsak vakti 2024

Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

9REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN AÇILIR

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN AÇILIR?

11 Ocak Perşembe günü İstanbul'da akşam ezanı saat 18:02'de okunacak. Kandilde oruç tutan kişiler oruçlarını akşam saat 18:02'de açacak.

10REGAİP KANDİLİ İMSAK VAKTİ 2024

REGAİP KANDİLİ İMSAK VAKTİ 2024

11 Ocak Perşembe günü idrak edilen Regaip Kandili sahur vakti belli oldu. İstanbul için 11 Ocak Perşembe imsak vakti 06.51 olacak.