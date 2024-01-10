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GündemRegaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı
HaberlerGündem Haberleri Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı
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Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Regaip Kandili için mesajlar, güzel sözler ile ilgili aramalar arttı. Yeni yılın ilk kandili, Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaip kandiliyle birlikte üç aylar da başlayacak. Kandil günü ibadetlerle geçirilirken Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden Regaip Kandili mesajları paylaşmak isteyenler de Resimli Regaip Kandili mesajları araştırmasına başladı. Biz de sevdiklerinin kandili kutlamak, sosyal medya platformları üzerinden paylaşım yapmak isteyenler için ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri ve hayırlı kandiller mesajları derledik. İşte Regaip kandili mesajları…

• 10 Ocak 2024 - 13:39 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2024 - 13:39 • Son Güncelleme:
1Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Regaip Kandili mesajları 2024 araştırması başladı. Mübarek üç aylar Regaip Kandili ile birlikte başlıyor. Kandil ibadetlerle geçirilirken tebrik mesajları için aramalar da arttı. Kandil gününde Kandiliniz Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Kandiller" sözleri göndermek ve paylaşım yapmak isteyenler için Regaip Kandili mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı…

2REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

Bu mübarek Regaip Kandili'nde dualarımızın kabul olması dileğiyle, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlarım. Hayırlı kandiller!

Regaip Kandili'nin feyzi üzerinize, bereketi evinize, huzuru kalbinize dolsun. Kandiliniz mübarek olsun!

Kandilinizi en içten dileklerimle kutlar, dualarınızın Cenab-ı Allah tarafından kabul olmasını temenni ederim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

3Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Regaip Kandili'niz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.

Regaip Kandili, kalbimizi temizleyip, ruhumuzu aydınlatan bir fırsattır. Bu mübarek gecede tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili'nin tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını dilerim. Dualarınızın geri çevrilmemesi dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun!

4Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Regaip Kandili'nin güzellikleriyle dolu, maneviyatın yükseldiği bir gece olsun. Dualarınızın kabul, gönüllerinizin huzur bulması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili, duaların yükseldiği, kalplerin birleştiği, maneviyatın doruklara çıktığı bir gecedir. Bu mübarek kandili en içten dileklerimle kutlarım. Allah'a emanet olun!

5DUALI REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ

DUALI REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ

Ya Rabbi, bu mübarek Regaip Kandili'nde günahlarımızı affet, kalplerimizi ibadetle doldur, dualarımızı kabul eyle. Bizlere merhametinle muamele et. Regaip Kandili'miz mübarek olsun.

Ey sonsuz rahmet sahibi Allah'ım, bu kandil gecesinde dualarımızı kabul buyur, kalplerimizi nurunla aydınlat, bizi affet ve rahmetine nail eyle. Regaip Kandili'miz mübarek olsun.

6Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Ya Rabbi, kullarını bağışla, dualarını kabul eyle, kalplerimizi imanla doldur. Bizlere hidayet ve sabır ver. Regaip Kandili'nde günahlarımızdan arınmamıza vesile ol. Amin.

Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım, bu mübarek gecede dualarımızı reddetme, bizlere lütuf ve mağfiretini bahşet. Kalplerimizi sana yaklaştır. Regaip Kandili'nde af ve mağfiretine nail olmamızı nasip eyle.

7Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Ya Rahman, bu mübarek gecede dualarımızı kabul buyur, bizi affet, rahmetinle kuşat. Bizlere hidayetinle rehberlik et. Regaip Kandili'miz mübarek olsun.

Ey kalplerin sahibi, bu mübarek Regaip Kandili'nde dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet, bize afiyet ve sıhhat ihsan eyle. Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Amin.

Ya Rab, bu mübarek kandilde dualarımızı kabul buyur, bizi affet, rahmetinle saran kullarından eyle. Bizleri mağfiretinle donat. Regaip Kandili'miz mübarek olsun

8Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Ya Rabbi, bu mübarek gecede yüreklerimizi imanla doldur, dualarımızı kabul buyur, bizi affet. Kalbimizi sana açtık, lütfunu bizden esirgeme. Regaip Kandili'miz mübarek olsun.

Ey sonsuz kudret sahibi Allah'ım, bu mübarek Regaip Kandili'nde dualarımızı gökyüzüne ulaştır, rahmetinle kuşat. Bizlere hidayetinle rehberlik et. Amin.

Ya Rahman, bu mübarek gecede günahlarımızı affet, dualarımızı kabul buyur, bize huzur ve güven ver. Kalplerimizi senin nurunla aydınlat. Regaip Kandili'nde mağfiretinle şereflenmemize vesile ol.

9Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı

Ey Bağışlayan, bu mübarek gecede dualarımızı senin kapına getiriyoruz. Kabul buyur, rahmetinle bizi kuşat. Bizlere sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Regaip Kandili'miz mübarek olsun.

Ya Rab, bu mübarek Regaip Kandili'nde günahlarımızı affet, dualarımızı kabul buyur. Kalplerimizi senin sevginle doldur, bize güç ver. Bizleri affetmeye ve bağışlamaya layık kıl. Amin.

Ey Merhametlilerin En Merhametlisi, bu mübarek gecede yüreklerimizi muhabbetinle doldur, dualarımızı kabul et. Bizlere sana yönelme gücü ver. Regaip Kandili'nde rahmetinle aydınlanmamıza vesile ol.