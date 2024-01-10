Regaip Kandili mesajları 2024 | Resimli Regaip Kandili mesajları ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri, Hayırlı Kandiller yazısı
Regaip Kandili için mesajlar, güzel sözler ile ilgili aramalar arttı. Yeni yılın ilk kandili, Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaip kandiliyle birlikte üç aylar da başlayacak. Kandil günü ibadetlerle geçirilirken Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden Regaip Kandili mesajları paylaşmak isteyenler de Resimli Regaip Kandili mesajları araştırmasına başladı. Biz de sevdiklerinin kandili kutlamak, sosyal medya platformları üzerinden paylaşım yapmak isteyenler için ile yeni, dualı, kısa ve öz Regaip Kandiliniz mübarek olsun sözleri ve hayırlı kandiller mesajları derledik. İşte Regaip kandili mesajları…
• 10 Ocak 2024 - 13:39 • Son Güncelleme:
• 10 Ocak 2024 - 13:39 • Son Güncelleme: