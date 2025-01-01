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GündemRecep ayının ilk günü neler yapılır? Recep ayı 1. günü yapılacak ibadetler ve dualar
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Recep ayının ilk günü neler yapılır? Recep ayı 1. günü yapılacak ibadetler ve dualar

Üç ayların ilki olan Recep ayı 1 Ocak Çarşamba günü başlamış olacak. Recep ayının ilk günü hangi ibadetlerin yapılmasının sevap olduğu merak ediliyor. Recep ayının ilk günü neler yapılır, oruç tutulur mu?

• 01 Ocak 2025 - 00:49 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2025 - 00:49 • Son Güncelleme:
1Recep ayının ilk günü neler yapılır Recep ayı 1. günü yapılacak ibadetler ve dualar

Üç ayların ilki olan Recep ayına çok kısa bir süre kaldı. Üç aylar, müslümanlara dinî hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır. Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılabilir? Üç aylar nasıl karşılanır?

2Recep ayının ilk günü neler yapılır

Recep ayının ilk günü neler yapılır?

Recep ayında oruç tutmanın tavsiye edilen bir ibadet olduğu bilinmektedir. Recep ayının ilk üç gününde tutulan oruç, toplamda 3 senelik oruca eşdeğerdir. Hadis-i Şeriflerde de bu şekilde geçtiği bilinmektedir. Recep ayının ilk 3 gününde tutulan orucun, üç senelik günahların kefareti olduğu da söylenmektedir. Ayrıca Recep ayının ilk gecesinde kılanacak namazlar ve okunacak dualar da vardır.

3RECEP AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN

RECEP AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayının ilk günü 1 Ocak 2025 tarihi olacak. Bu nedenle Recep ayının ilk gününü oruç tutmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık 2024 gecesini 1 Ocak 2025'e bağlayan gece sahura kalkıp oruç tutmak için niyet etmesi gerekiyor.

4RECEP AYI ORUCU HANGİ GÜNLER, KAÇ GÜN TUTULUR

RECEP AYI ORUCU HANGİ GÜNLER, KAÇ GÜN TUTULUR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

5Recep ayının ilk cuma gecesi önemi nedir

Recep ayının ilk cuma gecesi önemi nedir?

Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi‘rac, şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir.

6Recep ayının ilk günü neler yapılır Recep ayı 1. günü yapılacak ibadetler ve dualar