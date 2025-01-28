Rafting botları kar motorlarıyla birleşti! Rize'de turistler adrenaline doydu

Doğu Karadeniz'in turizm cennetinden biri olan Rize, yaz aylarında yaylalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Her yaz 10 binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Rize'de kış turizmi de atağa kalktı. Öyle ki sezonun en erken kar yağan bölgelerinden olan Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası, kış sezonun başından bu yana kar kalınlığı ile Türkiye'deki tüm kayak merkezlerini de geride bıraktı. Yaylada kar motorları ile gezen turistler Rize'nin derelerinde yapılan raftingi, tepelerinde yapmanın imkanını buldu. Kar motorunun arkasına kalın halatlar vasıtasıyla bağlanan rafting botuna binen turistler, botla kaymanın keyfini ve heyecanını yaşıyor.