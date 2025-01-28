Rafting botları kar motorlarıyla birleşti! Rize'de turistler adrenaline doydu

Derelerde yapılan raftingin artık tepelerde de yapıldığını kaydeden Efe Ömeroğlu ise “Normalde Fırtına Vadisi'nde, fırtınalı derelerde yapılan aktiviteyi biz şimdi tepede yapmaya başladık. Çok eğlenceli. Rafting botu plastik olduğu için çok da güzel kayıyor. Bence çok güzel” ifadelerini kullandı.Kar motorları ile gezinti ve rafting botu ile yapılan kayağın çok eğlenceli olduğuna vurgu yapan Batuhan Ekşi de “Çok keyifli. İyi ki de buraya gelmişiz. Buranın kar kalitesi çok güzel. Kristalize bir kar var. Kayak için de çok uygun. Kayak severleri de görüyoruz zaten. Önümüzdeki yıllarda daha gözde olacağına inanıyorum. Kar motorları ile, rafting botlarıyla burada gezinti çok eğlenceli. Çok keyifliymiş. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.