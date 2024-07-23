Psikoloğunuz sahte olabilir! Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor! Pandemiden sonra artışa geçti

“Sahte psikolog veya sahte ruh sağlığı uzmanı sayısındaki artışın temel sebebinden biri yasal mevzuat yetersiz. Psikologların bir meslek yasası ve toplum ruh sağlığı yasası yokluğu fırsatçılığa sebep oluyor. Bir diğeri ise yasal sürecin eksiliğinin yanı sıra ülkemizde ruh sağlığı hizmetine erişimi de oldukça çok zor. Sağlık Bakanlığı’nın toplum ruh sağlığı ile alakalı çalışmaları yeterli gelmiyor. Ayrıca şu anda birçok ruh sağlığı hizmeti sigorta kapsamında değil. O olmayınca da sosyal medyada kim olduğu bilinmeyen insanlar bu alana rahatlıkla giriyor. Üçüncü olarak ise gerçek bir denetim mekanizmasının olmaması kendisine yaşam koçu, enerji uzmanı diyenler için alan açıyor ve normalin çok daha üstünde paralar kazanıyorlar” dedi.