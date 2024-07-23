Psikoloğunuz sahte olabilir! Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor! Pandemiden sonra artışa geçti
Son yıllarda özellikle sosyal medyanın etkisiyle sahte psikologların sayısında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlar bu alanda yeterli denetimin olmadığını ve meslek yasasının olmamasının fırsat bilindiğini açıklarken konu ile ilgili toplum ruh sağlığını koruyan yeni bir yasanın hayata geçirilmesini atılması gereken en önemli adımlardan birisi olduğunu dile getiriyor.
MÜBERRA GÖREN / gazetevatan.com
• 23 Temmuz 2024 - 07:00 • Son Güncelleme:
MÜBERRA GÖREN / gazetevatan.com
• 23 Temmuz 2024 - 07:00 • Son Güncelleme: