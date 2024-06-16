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Gündem Psikoloğunuz sahte olabilir! Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor! Pandemiden sonra artışa geçti
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Psikoloğunuz sahte olabilir! Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor! Pandemiden sonra artışa geçti

Son yıllarda özellikle sosyal medyanın etkisiyle sahte psikologların sayısında ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlar bu alanda yeterli denetimin olmadığını ve meslek yasasının olmamasının fırsat bilindiğini açıklarken konu ile ilgili toplum ruh sağlığını koruyan yeni bir yasanın hayata geçirilmesini atılması gereken en önemli adımlardan birisi olduğunu dile getiriyor.

MÜBERRA GÖREN / gazetevatan.com
• 16 Haziran 2024 - 06:59 • Son Güncelleme:
MÜBERRA GÖREN / gazetevatan.com
• 16 Haziran 2024 - 06:59 • Son Güncelleme:
1 Psikoloğunuz sahte olabilir Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor Pandemiden sonra artışa geçti

Sahte psikolog ve psikiyatrist sayısının her geçen gün arttığını belirten ruh sağlığı uzmanları bu konuda önlem alınmazsa toplumsal olarak çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Sahte psikologlarda yaşanan artışını meslek yasası eksikliği ile denetimsizlikten kaynaklandığını dile getiren Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, gazetevatan.com’a özel açıklamalarda bulundu.

2 Psikoloğunuz sahte olabilir Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor Pandemiden sonra artışa geçti

Sahte psikologların toplum ruh sağlığı açısından oldukça tehlikeli olabileceğini dile getiren Çukur, önlem alınması gereken ilk işin mesleki örgütlenme ve belirlenen yasa ile güvence altına alınması gerektiğini aktardı.

3 KANUN YOKLUĞU FIRSAT BİLİNİYOR

KANUN YOKLUĞU FIRSAT BİLİNİYOR

Sahte psikolog ve sahte ruh sağlığı uzmanı sayılarındaki artışın en önemli sebeplerinden birinin yasal boşluk olduğunu ifade eden Çukur, fırsatçıların bu boşluktan istifade edip para kazanmaya başladığını aktardı. Çukur, sahte psikolog sayısındaki artışın neden olacağı sebepleri şöyle sıraladı:

4 Psikoloğunuz sahte olabilir Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor Pandemiden sonra artışa geçti

“Sahte psikolog veya sahte ruh sağlığı uzmanı sayısındaki artışın temel sebebinden biri yasal mevzuat yetersiz. Psikologların bir meslek yasası ve toplum ruh sağlığı yasası yokluğu fırsatçılığa sebep oluyor. Bir diğeri ise yasal sürecin eksiliğinin yanı sıra ülkemizde ruh sağlığı hizmetine erişimi de oldukça çok zor. Sağlık Bakanlığı’nın toplum ruh sağlığı ile alakalı çalışmaları yeterli gelmiyor. Ayrıca şu anda birçok ruh sağlığı hizmeti sigorta kapsamında değil. O olmayınca da sosyal medyada kim olduğu bilinmeyen insanlar bu alana rahatlıkla giriyor. Üçüncü olarak ise gerçek bir denetim mekanizmasının olmaması kendisine yaşam koçu, enerji uzmanı diyenler için alan açıyor ve normalin çok daha üstünde paralar kazanıyorlar” dedi.

5 PANDEMİDEN SONRA PATLAMA YAŞADI

PANDEMİDEN SONRA PATLAMA YAŞADI

Çukur, özellikle pandemi sonraki süreçte sahte psikolog sayılarında olağanüstü artış yaşandığını dile getirerek dernek olarak bu durumla başa çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

6 Psikoloğunuz sahte olabilir Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor Pandemiden sonra artışa geçti

Sahte psikologların toplum ruh sağlığı açısından oldukça tehlikeli olabileceğini dile getiren Çukur, önlem alınması gereken ilk işin mesleki örgütlenme ve belirlenen yasa ile güvence altına alınması gerektiğini aktardı. Çukur, Bugün herhangi bir yerde yeterli belgeleriniz olmadığında ne restoran ne de kuaför açabilirsiniz ancak rastgele psikolojik danışmanlık merkezi açabiliyorsunuz. Bu mesleğin koruma altına alınması toplum sağlığı için çok elzem bir durumdur” ifadelerini sözlerine ekledi.

7 SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK ADI ALTINDA TİCARİ SÖMÜRÜ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK ADI ALTINDA TİCARİ SÖMÜRÜ

Çukur sahte psikologlardan en fazla psikolojik danışmanlık hizmeti alan vatandaşların etkilendiğini dile getirerek, sosyal medyada özellikle son yıllarda ortaya çıkan spiritüel danışmanlık adı altında bir maneviyat endüstrisinin de oluştuğunu aktardı.

8 Psikoloğunuz sahte olabilir Denetimsizlik ve yasal boşluk sahte psikolog sayısını artırıyor Pandemiden sonra artışa geçti

Çukur, “TikTok, X gibi sosyal medya alanlarında artık etkileşimle para kazanılan bir yer haline dönüştüğü için psikoloji gibi çok hassas bir konu da çok rahatlıkla ticari faaliyet haine dönüşüyor. Psikolojik danışmanlık almak isteyen bireyler hali hazırda duygusal bir yoksunluğunu içindeyken etik ve kural dışı bir takım faaliyetlerle tavsiye, öneri ve tedavilerde bulunmak; iyileştirmekten ziyade belki de daha da kötü olmasına sebep oluyor. Bu kişiler karmik bağlardan arınma, geçmiş yaşamadan getirdiğin travmalardan kurtulma, aile dizimi, bilinçaltı temizliği vb. şeylerin psikolojide hiçbir karşılığı yoktur. Maalesef bu kişiler insanların bu zayıflıklarını kullanarak burada bir ticari faaliyet sürdürme ve sadece müşteri avlama yerine dönüşmüş durumda” şekline ifade etti.

9 ÇOCUKLAR HEDEF HALİNE GELDİ

ÇOCUKLAR HEDEF HALİNE GELDİ

Çukur, sahte psikologların gerçek psikologlardan ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu sözlerine ekleyerek bir diğer yandan çocukların da hedef haline geldiğini dile getirdi. Çukur, pedagojik gelişimleri açısından verilen öğütlerin çoğunun geçersiz ve yanlış bulduğunu ifade ederek çocuklarda ebeveyn gözetiminde sosyal medya kullanımının çocuk gelişim açsısından daha sağlıklı olduğunu söyledi.