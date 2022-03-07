Prensip anlaşmasına varıldı! Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi!

"Ben, futbol konuşmayacağım. Böyle şey olmaz. Sarının bile olmayacağı, hakemin faul vermediği bir pozisyonda Zorbay Küçük'ün VAR'ın tuzağına düşmesi... Bu, sezonun final maçıydı. 70'ten beri iki takımın rekabeti var, o yüzden 50 bin kişi geldi oraya. Bu sezonu taçlandıracak maçtı bu, şampiyonu yeneceğin maçtı. Fenerbahçe taraftarı ikinciliğe sevinmez. 5. olunca 2. olamadım diye de üzülmez. Bugün, Fenerbahçe'nin 8 yıldır neden şampiyon olamadığı ortaya çıktı."