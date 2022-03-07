Prensip anlaşmasına varıldı! Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi!
Dün akşam Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve ligde 47 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe'de Ali Koç yeni teknik direktörüyle prensip anlaşmasına vardı. Başkan Koç'un özel jet uçağına binip tecrübeli antrenöre protokol imzalattıracağı öğrenildi.
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
"Ben, futbol konuşmayacağım. Böyle şey olmaz. Sarının bile olmayacağı, hakemin faul vermediği bir pozisyonda Zorbay Küçük'ün VAR'ın tuzağına düşmesi... Bu, sezonun final maçıydı. 70'ten beri iki takımın rekabeti var, o yüzden 50 bin kişi geldi oraya. Bu sezonu taçlandıracak maçtı bu, şampiyonu yeneceğin maçtı. Fenerbahçe taraftarı ikinciliğe sevinmez. 5. olunca 2. olamadım diye de üzülmez. Bugün, Fenerbahçe'nin 8 yıldır neden şampiyon olamadığı ortaya çıktı."
"Geçen sezondan itibaren federasyonun Fenerbahçe'ye karşı olan tutumu... 20 milyon euro bütçe verdiler Fenerbahçe'ye. Geçen sene net hakem kumpasıdır. Bu sene özelinde elbette çok büyük yanlışlar var ama bugün bu kırmızı kartın verilmesi takkelerin düştüğü andır. Ben, yönetici olsam bugün ikinci yarıda Fenerbahçe'yi sahaya çıkarmazdım."
"Camia olarak bir tavır koyacaksın. Trabzonspor'un bu galibiyete ihtiyacı yok zaten şampiyon oldu. Geçmişin hesabı soruluyor bugün. Fenerbahçe taraftarını takımıyla, yönetimiyle tek yumruk yaptılar bugün resmen. Kendi başkanını, futbolcusunu, hocasını linçleyen Fenerbahçe taraftarı hakemin bugünkü yorumuyla hedefini görmüş oldu."
Mete Kalkavan, Zorbay Küçük'ü çağırdı ve çocuk istemeyerek attı. Mete Kalkavan, rütbe olarak Zorbay Küçük'ün generali gibidir diyebiliriz. Gitmeme, atmama şansı yok. Sonrasında bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı.
Mete Kalkavan'ı neden oraya koydular? Geçen hafta Kasımpaşa maçında Fenerbahçe son dakika golüyle kazandı, o maçın hakemiydi. Çocuğu baskı altına almak için bu maça atadılar, maçın içine ettiler.
Fenerbahçe'de daha Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Süreçte Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.