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FenerbahçePrensip anlaşmasına varıldı! Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Prensip anlaşmasına varıldı! Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi!
• 07 Mart 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:

Prensip anlaşmasına varıldı! Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi!

Dün akşam Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve ligde 47 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe'de Ali Koç yeni teknik direktörüyle prensip anlaşmasına vardı. Başkan Koç'un özel jet uçağına binip tecrübeli antrenöre protokol imzalattıracağı öğrenildi.

• 07 Mart 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
1Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi
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Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

2Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

"Ben, futbol konuşmayacağım. Böyle şey olmaz. Sarının bile olmayacağı, hakemin faul vermediği bir pozisyonda Zorbay Küçük'ün VAR'ın tuzağına düşmesi... Bu, sezonun final maçıydı. 70'ten beri iki takımın rekabeti var, o yüzden 50 bin kişi geldi oraya. Bu sezonu taçlandıracak maçtı bu, şampiyonu yeneceğin maçtı. Fenerbahçe taraftarı ikinciliğe sevinmez. 5. olunca 2. olamadım diye de üzülmez. Bugün, Fenerbahçe'nin 8 yıldır neden şampiyon olamadığı ortaya çıktı."

3Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

"Geçen sezondan itibaren federasyonun Fenerbahçe'ye karşı olan tutumu... 20 milyon euro bütçe verdiler Fenerbahçe'ye. Geçen sene net hakem kumpasıdır. Bu sene özelinde elbette çok büyük yanlışlar var ama bugün bu kırmızı kartın verilmesi takkelerin düştüğü andır. Ben, yönetici olsam bugün ikinci yarıda Fenerbahçe'yi sahaya çıkarmazdım."

4Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

"Camia olarak bir tavır koyacaksın. Trabzonspor'un bu galibiyete ihtiyacı yok zaten şampiyon oldu. Geçmişin hesabı soruluyor bugün. Fenerbahçe taraftarını takımıyla, yönetimiyle tek yumruk yaptılar bugün resmen. Kendi başkanını, futbolcusunu, hocasını linçleyen Fenerbahçe taraftarı hakemin bugünkü yorumuyla hedefini görmüş oldu."

5Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

"Bu hakemler olduktan sonra doğru transfer yapsan ne olur, iyi antrenman yapsan ne olur? Maça gidenler, "Biz ne yapsak boş" diyecekler."

6Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

"Ligin en iyi takımına verilebilecek en iyi cevap verildi sahada. Trabzonspor iyi bir takım. İyi bir kalecileri, iyi bir hocaları, iyi bir takımları var. Ancak bugünkü pozisyon, Fenerbahçe'nin şampiyonluksuz geçen 8 yılının en az 4'ünün neden olduğunun ortaya çıkmasıdır."

7AHMET ÇAKAR

AHMET ÇAKAR

Maçın hakemi Fırat Aydınus'tu, değişti. Bir anda Zorbay Küçük bu maça atandı.

8Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Servet Yardımcı ile Rıdvan Dilmen arasında kanlı bıçaklı bir kavga var. Ahmet Şahin diye eski bir hakem var. Servet Yardımcı'nın kayınbiraderi arasında ticari iş ilişkisi var. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı ama işleri yürüten Ahmet Şahin. TFF'nin istediklerini yapıyor. Hakemler, bu yapıdan rahatsız.

9Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Mete Kalkavan, Zorbay Küçük'ü çağırdı ve çocuk istemeyerek attı. Mete Kalkavan, rütbe olarak Zorbay Küçük'ün generali gibidir diyebiliriz. Gitmeme, atmama şansı yok. Sonrasında bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı.

10Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Mete Kalkavan'ı neden oraya koydular? Geçen hafta Kasımpaşa maçında Fenerbahçe son dakika golüyle kazandı, o maçın hakemiydi. Çocuğu baskı altına almak için bu maça atadılar, maçın içine ettiler.

11Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Bunu kim yaptı, bilemem. Ülkeyi karıştırmak için Alevi-Sünni, Kürt-Türk, İnançlı-Laik deniyorlar. Spor üzerinden de toplumsal bir kaos çıkarmak istiyorlar, bunu Fenerbahçe üzerinden deniyorlar.

12Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Yabancı hakeme karşı değilim. Bu ülkede her şeyin yabancısı var da hakemin mi yabancısı olmayacak? Yabancı hakem olabilir elbette.

13

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu hafta Almanya giderek, Joachim Löw’le bir kez daha bir araya geleceği ve taraflar arasında ön protokol imzalanacağı öğrenildi.

14Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Fenerbahçe'de daha Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Süreçte Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.

15Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Sarı-lacivertliler, bu süreçte eski hocaları Joachim Löw'le sürekli temas halinde kaldı. Yapılan görüşmeler sonunda Alman çalıştırıcı, büyük ölçüde ikna edildi ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.

16Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Hafta içinde bu konuda yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki birkaç gün içerisinde Almanya'ya gideceği ve son kez masaya oturacağı Löw'le ön protokol imzalayacağı öğrenildi.

17Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak. (Sabah)

18Prensip anlaşmasına varıldı Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi

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