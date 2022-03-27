Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...

Emre Belözoğlu, Ozan'ı Başakşehir'e istiyor. Volkan Demirel, Karagümrük'e istiyor. Ancak Ozan'ın Başakşehir ya da Karagümrük'e gitmek yerine, bonservisini bedelsiz isteyeceği Galatasaray ya da Beşiktaş'a giderek, Fenerbahçe'yi pişman etmek istediği iddia edildi. Watford'un ligde kalsa ve Ozan'la sözleşme yapmak zorunda kalsa bile takımda tutmayacağı, kiralayacağı ya da satacağı yine gelen bilgiler arasında.