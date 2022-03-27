Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçePrens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...
• 27 Mart 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:

Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...

Sezon sonunda Mesut Özil'le yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin aradığı 10 numarayı bulduğu ortaya çıktı. 2018'de piyasa değeri 90 milyon eurolara kadar çıkan yıldız futbolcunun iyi bir kontratla sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor...

• 27 Mart 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...
ABONE OL

Fenerbahçe'nin transfer hayallerinden biri olan Isco'da Sarı-Lacivertlileri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Isco transferinden vazgeçtiği haberleri İngiliz basınında yer aldı. Real Madrid'in vedalaşma kararı aldığı İspanyol yıldız, Prens Selman'ın Newcastle United'a kazandırmak istediği isimler arasında yer alıyordu

2Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...

Fenerbahçe'nin Isco hayali sezon sonunda gerçekleşebilir. Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Isco ile kesin olarak ayrılık kararı aldı. Oyuncuya birçok takım talip olurken en ciddi adayların Newcastle United ve Fenerbahçe olduğu aktarılıyordu.

3Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United'ın sahibi Prens Selman, Isco'nun transferinden vazgeçti. Prens Selman'ın bu kararı almasında oyuncunun profesyonellikten uzak tavırlarının olduğu detayı verildi.

4Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...

Newcastle United'ın bu kararının ardından Fenerbahçe'ye gün doğdu. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir gündeminde tuttuğu Isco için sezon sonunda resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Oyuncunun isteyeceği maaş ve imza parası transferde belirleyici rol oynayacak.

5Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...

Bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 14 maça çıkabilen Isco, 2 gollük performans sergiledi. 2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euroya kadar çıkan Isco daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro seviyelerinde.

6
7FLAŞ OZAN TUFAN GELİŞMESİ

FLAŞ OZAN TUFAN GELİŞMESİ

İngiliz Watford takımından geri çağrılan ancak beklentileri karşılayamayan Ozan Tufan için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ozan Tufan'ın Galatasaray ya da Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi.

8Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...

Watford, Premier Lig'de kalırsa sorun yok. Ozan için Fenerbahçe'nin kasasına 7 milyon euro girecek. Ancak aksi bir durumda Ozan'a ne olacağı merak konusu.

9Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...

Emre Belözoğlu, Ozan'ı Başakşehir'e istiyor. Volkan Demirel, Karagümrük'e istiyor. Ancak Ozan'ın Başakşehir ya da Karagümrük'e gitmek yerine, bonservisini bedelsiz isteyeceği Galatasaray ya da Beşiktaş'a giderek, Fenerbahçe'yi pişman etmek istediği iddia edildi. Watford'un ligde kalsa ve Ozan'la sözleşme yapmak zorunda kalsa bile takımda tutmayacağı, kiralayacağı ya da satacağı yine gelen bilgiler arasında.

10

Bu durumda hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın da yine Ozan için devreye gireceği ve çalışma yapacağı konuşulanlar arasında. Ozan, Fenerbahçe dışında Türkiye'de oynadığı her takımda başarılı oldu. Hatta Alanyaspor'd çalışırken milli takıma geri bile döndü.

11Prens Selman ben vazgeçtim dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi Mesut Özilin yerine geliyor...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Burak Elmas'a güle güle! Galatasaray'da tam 9 başkan adayı ortaya çıktı

Burak Elmas'a güle güle! Galatasaray'da tam 9 başkan adayı ortaya çıktı

Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...

Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...