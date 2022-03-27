Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...
Sezon sonunda Mesut Özil'le yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin aradığı 10 numarayı bulduğu ortaya çıktı. 2018'de piyasa değeri 90 milyon eurolara kadar çıkan yıldız futbolcunun iyi bir kontratla sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor...
Fenerbahçe'nin transfer hayallerinden biri olan Isco'da Sarı-Lacivertlileri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Isco transferinden vazgeçtiği haberleri İngiliz basınında yer aldı. Real Madrid'in vedalaşma kararı aldığı İspanyol yıldız, Prens Selman'ın Newcastle United'a kazandırmak istediği isimler arasında yer alıyordu
Emre Belözoğlu, Ozan'ı Başakşehir'e istiyor. Volkan Demirel, Karagümrük'e istiyor. Ancak Ozan'ın Başakşehir ya da Karagümrük'e gitmek yerine, bonservisini bedelsiz isteyeceği Galatasaray ya da Beşiktaş'a giderek, Fenerbahçe'yi pişman etmek istediği iddia edildi. Watford'un ligde kalsa ve Ozan'la sözleşme yapmak zorunda kalsa bile takımda tutmayacağı, kiralayacağı ya da satacağı yine gelen bilgiler arasında.