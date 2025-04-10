Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler
Polis haftası 2025 yılında da unutulmadı. Yurt içi ve yurt dışı güvenliğimizi sağlayan, gecesini gündüzüne katan polis memurlarını bu özel günde kutlamak isteyenler de Polis haftası kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. . Bizde sizler için uzun, kısa, farklı ve yeni seçenekleriyle “ Polis Haftası Kutlama Mesajlarını” derledik. İşte, kullanabileceğiniz alternatif sözler…
• 10 Nisan 2025 - 12:06 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 12:06 • Son Güncelleme: