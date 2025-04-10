Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemPolis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler
HaberlerGündem Haberleri Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler

Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler

Polis haftası 2025 yılında da unutulmadı. Yurt içi ve yurt dışı güvenliğimizi sağlayan, gecesini gündüzüne katan polis memurlarını bu özel günde kutlamak isteyenler de Polis haftası kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. . Bizde sizler için uzun, kısa, farklı ve yeni seçenekleriyle “ Polis Haftası Kutlama Mesajlarını” derledik. İşte, kullanabileceğiniz alternatif sözler…

• 10 Nisan 2025 - 12:06 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 12:06 • Son Güncelleme:
1Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler

Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler



POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI 2025

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum

2Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler



Bayrağımıza ve vatanımıza sadakatle bağlı olan tüm emniyet mensuplarımızın bu anlamlı haftası kutlu olsun.

Vatan sevgisiyle görev yapan tüm polislerimizin 180. yılına ulaşan bu değerli teşkilatın bir parçası olmasından gurur duyuyoruz.

"Emniyetin teminatı, huzurun bekçisi polislerimize teşekkürlerimizi sunuyor, Polis Haftası'nı kutluyoruz. Şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz."

3Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler



"Emniyetin ve huzurun simgesi olan kahraman polislerimizin, Polis Haftası’nı kutluyor; fedakârlıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman yanınızdayız!"

"Vatanımızın güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor; onların emeklerine olan saygımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

4Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler



Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

5Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler



Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 180. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun!

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

6Polis günü özel mesajları 2025: Polis, komiser, amir kutlama mesajları, resimli kısa uzun anlamlı mesajlar, sözler



Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 180. Yaşı kutlu olsun.

Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 180. yaşında.

Milletimizin güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan Polis Teşkilatı’mızın 180. yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı tebrik ediyorum. Vatanı uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.