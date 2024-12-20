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Polis Çerkez Cengiz'in villasına operasyon düzenledi! Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkez Cengiz’ olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.

Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 20:21 • Son Güncelleme:
Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 20:21 • Son Güncelleme:
1Polis Çerkez Cengizin villasına operasyon düzenledi Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi.

2Polis Çerkez Cengizin villasına operasyon düzenledi Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda,

3Polis Çerkez Cengizin villasına operasyon düzenledi Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamazken yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı,

4Polis Çerkez Cengizin villasına operasyon düzenledi Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

5Polis Çerkez Cengizin villasına operasyon düzenledi Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi

Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.