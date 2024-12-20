Polis Çerkez Cengiz'in villasına operasyon düzenledi! Nil timsahı ve anakonda yılanı ele geçirildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkez Cengiz’ olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.
Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 20:21 • Son Güncelleme:
Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 20:21 • Son Güncelleme: