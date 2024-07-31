PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? (PMYO) Polislik fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?





PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.000 erkek, 500 kadın alımı için başvurular 29 Temmuz'da son buldu. Başvuru sonuçlarına dair tarih detayı ise henüz paylaşılmadı. Önümüdeki günlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.