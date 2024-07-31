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PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? (PMYO) Polislik fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine katılacak 2 bin 500 yeni polis adayını belirlemek için geri sayım başladı. Kadın ve erkek adaylar için toplam 2 bin 500 kişilik kontenjan ayrılan Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) alımları için başvurular tamamlandı. PA 2024 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

• 31 Temmuz 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 31 Temmuz 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
1PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 (PMYO) Polislik fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu

Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) 2 bin 500 yeni öğrencisini belirleme süreci hız kesmeden devam ediyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden gerçekleştirilen başvuruların ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Polislik fiziki yeterlilik sınavları ve mülakatlar ne zaman? PMYO sonuç tarihi...

2PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 (PMYO) Polislik fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu



PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.000 erkek, 500 kadın alımı için başvurular 29 Temmuz'da son buldu. Başvuru sonuçlarına dair tarih detayı ise henüz paylaşılmadı. Önümüdeki günlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

3PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 (PMYO) Polislik fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu



POLİSLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 yılı PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına dair tarih bilgisi Polis Akademisi tarafından ilan edilecek.

4PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 (PMYO) Polislik fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu