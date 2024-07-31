PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? (PMYO) Polislik fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?
Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine katılacak 2 bin 500 yeni polis adayını belirlemek için geri sayım başladı. Kadın ve erkek adaylar için toplam 2 bin 500 kişilik kontenjan ayrılan Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) alımları için başvurular tamamlandı. PA 2024 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
• 31 Temmuz 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 31 Temmuz 2024 - 11:59 • Son Güncelleme: