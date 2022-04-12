Plan yapıldı bozmamak lazım dedi ve... Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörü...
Joachim Löw, Jorge Jesus ve İsmail Kartal gibi tecrübeli teknik adamları listesine alan Ali Koç'a camianın ağır toplarından tavsiye geldi. Selim Soydan, Engin Verel, Müjdat Yetkiner, Cemil Turan gibi eski futbolcular sadece bir isim üzerinde yoğunlaştı...
Fenerbahçe'nin efsaneleri, eski futbolcuları ve spor yazarları İsmail Kartal'ın gelecek sezon kalıp kalmaması ve bu performansa rağmen Joachim Löw'ün tercih edilip edilmeme kararıyla ilgili görüşlerini bildirdi.
SELİM SOYDAN
Joachim Löw ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ı karşı karşıya getirmek doğru tespit olmaz. Bir yanda Löw geliyor. İsmail Kartal'a bile söylenmiş. 5.5 aydır bir çalışma yapılmış. Bir plan yapılmış. Planı bozmamak lazım. Fenerbahçe'nin başında çok iyi bir hoca olması gerekiyor. Joachim Löw kesinlikle böyle bir isim. Almanya Milli Takımı ile yaptıkları ortada. İsmail Kartal bizim çocuğumuz Fenerbahçe'de çok işler yapacaktır.
CEMİL TURAN
Ali Koç döneminde gelen hocalar arasında en başarılı isim İsmail Kartal... Oyuncularla iyi bir ilişki kurdu. En önemlisi de takıma iyi bir oyun oynatıyor. Fenerbahçe iyi oynayarak kazanıyor. Önemli olan bu. Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyan bir isim. Bu dengeyi kesinlikle bozmamak gerekiyor. Olası bir değişiklik riskli olabilir. Benim düşüncem İsmail Kartal ile devam edilmeli.
ENGİN VEREL
Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nda yaptığı hatayı İsmail Kartal'da yapmaması gerekiyor. İsmail Hoca'nın yerinde bir yabancı antrenör olsaydı. Bu yabancı antrenör bu performansı sergileseydi. Devam edilecek miydi? Yoksa yollar ayrılacak mıydı? Tabii ki devam edilecekti. O zaman İsmail Kartal'la da devam edilmeli. Kendisi gösterdiği performansla sonuna kadar bunu hak ediyor.
ZAFER TÜZÜN
İsmail Kartal bu ligin tecrübeli hocalarından birisi. Türk futbolunu çok iyi tanıyor. Fenerbahçe'nin gelenek ve göreneklerini biliyor. Hedeften kopmuş amacı kalmamış bir takımı havaya soktu. İsmail Kartal ile devam edilmesi doğru bir mantık. Maceraya gerek yok. Gereken takviyeler yapılırsa başarılı olunur. Biz kültür sorunu olan bir ülkeyiz. Maalesef sadece popülerliğe önem veriyoruz. İşini yapan insanlara istenen değeri veremiyoruz.
MÜJDAT YETKİNER
Öncelikle Kartal'ın şu anki performansını bir kenara koymak gerekiyor. Fenerbahçe'nin başarılı kriteri lig ikinciliği mi? Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamak başarı mı? Fenerbahçe'nin başına geçecek isim kim olursa olsun Fenerbahçe'de birlik beraberlik yakalanmadan başarı elde edilmez. Fenerbahçe ilkesini kaybetti. Öncelikle bunu geri kazanmak gerekiyor. İsmail Kartal'la devam edildi ve sezona kötü bir başlangıç yapıldı. Ne olacak yollar mı ayrılacak.
UĞUR MELEKE
Bu sezon üç büyük takım da sezon ortasında hoca değiştirdiler. Bu değişim sonrası İsmail Kartal takımını toparladı, bu toparlanma sonuçlara da yansıdı. İsmael ilk 2 maç için iyi görüntü verdi. Torrent henüz bu anlamda kredi toplayabilmiş değil. Eğer kartal yılı vites düşürmeden bu ritimde bitirirse, iyi oyundan feragat etmezse, ikinci basamağı da alırsa yeni sezonda da devam edeceğini düşünüyorum. Futbolun tabiatı böyle. Milan da Pioli’yi gönderecek, Rangnick’i getirecekti. Pioli başarılı olunca görevde kaldı. kartal da şu ana kadar hak etti görevde kalmayı.
MEHMET ARSLAN
İsmail Kartal’ın başarıları göz ardı edilemez. Ama görevde kalabileceğini düşünmüyorum. Taraftarın ve yönetimin isteğini ne yazık ki kartal karşılamıyor. Önümüzdeki sezon (iddia ediyorum) Fenerbahçe’nin sezonu olacak. Çünkü rakipleri büyük bir ekonomik çıkmaz içinde. Takımları yaşlandı (Galatasaray ve Beşiktaş) ve neredeyse yarısı değişecek. Ali koç ve yönetimi iddialı, kariyerli bir hoca ile çalışmak istiyor. kartal ile başka bir risk almak istemeyeceklerdir. Haklılar mı? Bana göre haklılar. Ama kartal’a da kocaman bir teşekkür borçlular.
GÜNTEKİN ONAY
İsmail kartal ikinci Fenerbahçe döneminde tartışılmayacak kadar başarılı. Sarı lacivertlilerin sergiledikleri futbol, alınan sonuçlar ve oyun karakteri ortada. Puan ortalaması şampiyonluk puanı. Kalmaması için hiçbir neden göremiyorum. Şu son 9 haftalık grafiği İsmail kartal değil de farklı bir yabancı hoca sergilemiş olsa şu an göklere çıkarılmıştı.
MEHMET DEMİRKOL
Eğer 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi’ne başlanacaksa, 10 Haziran’da sezon açmak lazım. Hoca ne zaman gelecek? Takımı ne ara tanıyacak? Kaç transfer isteyecek vs. Yeni bir yabancı hoca, yine zar atmak olacak. Ali Koç, “En büyük hatam geldiğimde Aykut Kocaman’la devam etmemekti” dedi. O gün kamuoyunu buna ikna etmek kolay değildi. Zaten değişim rüzgarı ona bunu yaptırdı. Bugün öyle bir rüzgar yok. Aykut Kocaman, “2 transferle şampiyon oluruz” demişti. Muhtemelen bugün de İsmail Kartal aynı şeyi söyleyecek. E o zaman?
CEM DİZDAR
Zor soru! Şöyle düşünelim, ligin başlarında alınan 3 puanla sonlarında alınan arasında halledilmiş oyuncu problemleri, antrenman farkları, hedefler, rakiplerin durumu, parametreleri farklıdır! O nedenle ben sonuca değil sürece odaklanmayı yeğlerim. ‘Doğru’ ile ‘sonuç’ her zaman örtüşmez. Ancak yine şu an için konuşmam gerekirse, Fenerbahçe Yönetimi’nin yerinde olsam ‘yanılma’ konusunda karnem bu kadar kötüyken İsmail Kartal ile devam etmek önceliğim olurdu...
FAİK ÇETİNER
Süper Lig’in geriye kalan maçlarına baktığımda Fenerbahçe, futbol sürprizleri olmazsa ligi Trabzon’un arkasında tamamlar. 8-10 hafta öncesi hesaba katılırsa, bu, yabana atılacak bir sonuç olmaz. Ancak onun döneminde Konferans Ligi’nden ve Türkiye Kupası’ndan elenildi. Başkanın karar vermesi çok zor. Çünkü kredisi yok. Kredisi olsa İsmail Kartal ile kesin devam ederdi. Şimdi bu kararı almak zor ve riskli.
AHMET ÇAKAR
"Joachim Löw mü, Jorge Jesus mu yoksa İsmail Kartal mı? Bence, İsmail Kartal ile devam edilmeli."
SİNAN ENGİN
"İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi. Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil. 4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti."
ŞANSAL BÜYÜKA
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yerinde olsanız ne yaparsınız? Fenerbahçe’ye müthiş bir ivme kazandıran İsmail Kartal’la mı devam edersiniz, Löw gibi, Jesus gibi dünya markası isimlerden birini mi getirirsiniz? Mantık “İsmail Kartal’la devam” diyor. Ancak yeni sezon başlar, takım kötü giderse, bu defa Ali Koç’a “Parana kıyıp hoca getiremedin” diye saldırı başlayacak.
Eğer Löw ya da Jesus gelip işler beklenenin gerisinde kalırsa, bu defa, “İsmail Kartal ne güzel gidiyordu, niye devam etmedin?” diye Ali Başkan’a başka bir cephe açılacak. Hangi tercihi yaparsa yapsın, Ali Koç’un işi zor... Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı gönderdi, pişman oldu. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nu gönderdi, pişman oldu. Fenerbahçe, şimdi de İsmail Kartal’ı gönderip, sonra pişman olmasın.