Plan yapıldı bozmamak lazım dedi ve... Fenerbahçe'nin gelecek sezonki teknik direktörü...

UĞUR MELEKE

Bu sezon üç büyük takım da sezon ortasında hoca değiştirdiler. Bu değişim sonrası İsmail Kartal takımını toparladı, bu toparlanma sonuçlara da yansıdı. İsmael ilk 2 maç için iyi görüntü verdi. Torrent henüz bu anlamda kredi toplayabilmiş değil. Eğer kartal yılı vites düşürmeden bu ritimde bitirirse, iyi oyundan feragat etmezse, ikinci basamağı da alırsa yeni sezonda da devam edeceğini düşünüyorum. Futbolun tabiatı böyle. Milan da Pioli’yi gönderecek, Rangnick’i getirecekti. Pioli başarılı olunca görevde kaldı. kartal da şu ana kadar hak etti görevde kalmayı.