Petek Dinçöz Miami'ye yerleşti! Sosyal medyadan paylaştı...
2014 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Serkan Kodaloğlu'dan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
'Foolish Casanova' şarkısıyla ünlenen Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, iki aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te Baltalimanı'nda bir mekanda dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti. Mahkemeye başvuran ikili, sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandırmıştı.
"ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"
41 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberini sosyal medya hesabından; "Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" sözleriyle duyurmuştu.Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suskunluğunun sebebini açıkladı.
TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ
İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna şu notu düştü:
"Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."
"İKİNCİ KEZ YAŞADIĞIM ANNELİK HEYECANIM YARIM KALDI"
Petek Dinçöz, Ağustos 2020'de ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa, eşi Serkan Kodaloğlu da kalp emojileriyle karşılık verdi. Eylül ayında ise Dinçöz'ün bebeğini kaybettiği açıklandı.
Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle ikinci kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."