Peri masalı kabusa döndü! Atıl kalan villalar, dronla görüntülendi
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanıp, 2014 yılında da ‘peri masalı’ yaşam tarzı sunacağı vaadiyle lansmanı yapılan 732 villa, atıl kaldı. Birbirine yakın şekilde yan yana olan villalar dronla görüntülenirken, villaların iç kısmı da görüntülendi.
Murat KÜÇÜK- Mutlu YUCA/ MUDURNU (Bolu), (DHA)
• 02 Mayıs 2025 - 19:25 • Son Güncelleme:
Murat KÜÇÜK- Mutlu YUCA/ MUDURNU (Bolu), (DHA)
• 02 Mayıs 2025 - 19:25 • Son Güncelleme: