Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişiminde, 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrasında şehit olan kahramanlarımızın kimleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı. (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan, "Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı. Bakanlık, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" mesajını paylaştı. Peki, Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede? Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı?