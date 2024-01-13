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GündemPençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede? Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı?
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Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede? Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı?

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişiminde, 9 askerimiz şehit oldu. Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatı bölgesinden gelen acı haberinden ardından “Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede? Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı?” sorularının yanıtı sorgulanmaya başlandı.

• 13 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
• 13 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
1Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişiminde, 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrasında şehit olan kahramanlarımızın kimleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı. (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan, "Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı. Bakanlık, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" mesajını paylaştı. Peki, Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede? Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı?

2PENÇE-KİLİT OPERASYONU NEREDE YAPILIYOR, HANGİ BÖLGEDE

PENÇE-KİLİT OPERASYONU NEREDE YAPILIYOR, HANGİ BÖLGEDE?

Pençe-Kilit operasyonu Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yapılıyor.

3PENÇE KİLİT OPERASYONU NEDEN YAPILIYOR, NE ZAMAN BAŞLADI

PENÇE KİLİT OPERASYONU NEDEN YAPILIYOR, NE ZAMAN BAŞLADI?

Pençe-Kilit operasyonu Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatıldı. Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar seri 2021 yılında başladı.

4Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı

Operasyonun amacı, bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, Türkiye'ye yönelik saldırı tehditlerini ortadan kaldırmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu hava ve kara unsurlarıyla koordineli bir şekilde yürütmekte, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgesel istikrarı korumak için çalışmaktadır.

27 MAY 2019 Pençe-1

Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmış ve başarı ile tamamlanmıştır.

12 TEM 2019 Pençe-2

Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmış ve başarı ile tamamlanmıştır.

5Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı

23 AĞU 2019 Pençe-3

Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.

15 HAZ 2020 Pençe-Kartal

Operasyon ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.

16 HAZ 2020 Pençe-Kaplan

Operasyon Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.

6Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı

10 ŞUB 2021 Pençe Kartal-2

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere karşı yapılmıştır

7Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı

Pençe Serisi Operasyonlar Sonucunda Bugüne Kadar

831 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

1281 Adet Çeşitli Silah Ele Geçirildi.

1407 Mağara Kullanılmaz Hâle Getirildi.

1812 Adet EYP İmha Edildi.

89 ŞEHİDİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

9 ŞEHİDİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (NİĞDE)

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın(ADIYAMAN)

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (KAHRAMANMARAŞ)

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (KAHRAMANMARAŞ)

9Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (AKSARAY)

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (GAZİANTEP)

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (GİRESUN)

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (ORDU)

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (ESKİŞEHİR)

10Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı