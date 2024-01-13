Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede? Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı?
Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişiminde, 9 askerimiz şehit oldu. Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatı bölgesinden gelen acı haberinden ardından “Pençe Kilit operasyonu nerede oluyor, hangi bölgede? Kuzey Irak Pençe Kilit operasyonu neden yapılıyor, ne zaman başladı?” sorularının yanıtı sorgulanmaya başlandı.
• 13 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme:
• 13 Ocak 2024 - 11:49 • Son Güncelleme: