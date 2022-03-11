• 11 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
Pelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu! Galatasaray için İspanya'da...
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı takıma Barcelona karşısında destek olmak için İspanya’ya gitti. Ünlü oyuncu maç öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.
• 11 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün akşam son 16 turunda İspanyol devi Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
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PELİN ÖZTEKİN'İN SARI-KIRMIZI SEVDASI
Sarı-kırmızılı temsilcimizi, İspanya'da ünlü taraftarlar da yalnız bırakmadı. Koyu Galatasaraylı olan, Mart 2021'de hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, futbolseverlerin merakla beklediği maçı izlemek için Barcelona’ya gidenler arasındaydı.
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