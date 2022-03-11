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MagazinPelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu! Galatasaray için İspanya'da...
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• 11 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:

Pelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu! Galatasaray için İspanya'da...

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı takıma Barcelona karşısında destek olmak için İspanya’ya gitti. Ünlü oyuncu maç öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

• 11 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
1Pelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu Galatasaray için İspanyada...
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün akşam son 16 turunda İspanyol devi Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

2Pelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu Galatasaray için İspanyada...

Zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmayı başaran Galatasaray, 17 Şubat Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırlayacak ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takım belli olacak.

3PELİN ÖZTEKİNİN SARI-KIRMIZI SEVDASI

PELİN ÖZTEKİN'İN SARI-KIRMIZI SEVDASI

Sarı-kırmızılı temsilcimizi, İspanya'da ünlü taraftarlar da yalnız bırakmadı. Koyu Galatasaraylı olan, Mart 2021'de hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, futbolseverlerin merakla beklediği maçı izlemek için Barcelona’ya gidenler arasındaydı.

4İYİ Kİ GALATASARAYLIYIM

"İYİ Kİ GALATASARAYLIYIM"

Ünlü oyuncu, Galatasaray formasıyla Barcelona sokaklarındaki fotoğraflarını paylaştı. Öztekin, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan Instagram gönderilerine, "Sonsuz Aşk" ve "Sonra dedim ki; İyi ki Galatasaraylıyım" notlarını düştü.

5DEĞİŞMEYEN TEK AŞK

"DEĞİŞMEYEN TEK AŞK"

Öztekin, Galatasaray stadında çekilen bir fotoğrafını 4 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yayınlamış, aslan ve kalp emojileriyle birlikte "Yaş 23. Aradan geçen koskoca 10 sene. Değişen her şeye rağmen, değişmeyen tek aşk" mesajını yazmıştı.

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