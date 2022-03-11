Pelin Öztekin, sosyal medyada gündem oldu! Galatasaray için İspanya'da...

"İYİ Kİ GALATASARAYLIYIM"

Ünlü oyuncu, Galatasaray formasıyla Barcelona sokaklarındaki fotoğraflarını paylaştı. Öztekin, binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan Instagram gönderilerine, "Sonsuz Aşk" ve "Sonra dedim ki; İyi ki Galatasaraylıyım" notlarını düştü.