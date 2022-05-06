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MagazinPelin Öztekin sezonu açtı! Straplez bikinisiyle poz verdi...
HaberlerMagazin Haberleri Pelin Öztekin sezonu açtı! Straplez bikinisiyle poz verdi...
• 06 Mayıs 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Pelin Öztekin sezonu açtı! Straplez bikinisiyle poz verdi...

Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mavi straplez bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

• 06 Mayıs 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Pelin Öztekin sezonu açtı Straplez bikinisiyle poz verdi...
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Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.

2Pelin Öztekin sezonu açtı Straplez bikinisiyle poz verdi...

Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti.

3Pelin Öztekin sezonu açtı Straplez bikinisiyle poz verdi...

Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı.

4Pelin Öztekin sezonu açtı Straplez bikinisiyle poz verdi...

Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı.

5Pelin Öztekin sezonu açtı Straplez bikinisiyle poz verdi...

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mavi straplez bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

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Pelin Öztekin sezonu açtı! Straplez bikinisiyle poz verdi...

Pelin Öztekin sezonu açtı! Straplez bikinisiyle poz verdi...