• 06 Mayıs 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
Pelin Öztekin sezonu açtı! Straplez bikinisiyle poz verdi...
Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mavi straplez bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.
• 06 Mayıs 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.
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Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı.
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