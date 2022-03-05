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MagazinPelin Akil, kocası Anıl Altan'ın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı!
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• 05 Mart 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:

Pelin Akil, kocası Anıl Altan'ın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozlarına yorum yazdı. Anıl Altan ise yoruma karşılık bu yanıtı verdi...

• 05 Mart 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
1Pelin Akil, kocası Anıl Altanın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı
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İki çocuk annesi güzel oyuncu Pelin Akil, Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozlarına yaptığı yorumla dikkat çekti.

2Pelin Akil, kocası Anıl Altanın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı

Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

3NEDEN BORNOZLA

''NEDEN BORNOZLA?''

Pelin Akil, Anıl Altan'ın paylaşımına ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan ise ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını verdi.

4KOCANA SAHİP ÇIK

''KOCANA SAHİP ÇIK''

Ünlü çiftin diyaloğu, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pelin Akil'in sorusuna ''İyi yapıyor, erkeklere güven olmaz'' ve ''Aman kocana sahip çık'' gibi yorumlar yapıldı.

5Pelin Akil, kocası Anıl Altanın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı

Pelin Akil ve Anıl Altan, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

6Pelin Akil, kocası Anıl Altanın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı

Bir süre aynı evde yaşayan ikili, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Alin ve Lina adındaki ikiz kız çocukları bulunan ünlü çift, sosyal medyada oldukça aktif.

7Pelin Akil, kocası Anıl Altanın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil'in Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

8Pelin Akil, kocası Anıl Altanın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı

Aşk Mantık İntikam dizisine 'Ayaz' karakteriyle katılan Anıl Altan'ın ise 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.

9Pelin Akil, kocası Anıl Altanın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı

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