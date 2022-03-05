• 05 Mart 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
Pelin Akil, kocası Anıl Altan'ın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozlarına yorum yazdı. Anıl Altan ise yoruma karşılık bu yanıtı verdi...
• 05 Mart 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
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İki çocuk annesi güzel oyuncu Pelin Akil, Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozlarına yaptığı yorumla dikkat çekti.
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