Pazarda 50, kasapta 200 lira! Sucukta hileye karşı uzman isimden uyarı geldi
Sefaköy'de kurulan bir tezgahta 3 kangal sucuğun 150 TL'den satıldığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara sucukta yapılan hileleri getirdi. Gıda Mühendisi Doç. Dr. Murat Doğan hileye dikkat çekerken, "Temel olarak iyi olmayan etler kullanılıyor. Sakatat türü etler, hayvanın kullanılmayan yerleri, pankreası, midesi, bağırsaklarının bir kısmı. Kemiğin üzerindeki kıymayı tıraşlayarak kullanıyorlar, böylece maliyetleri düşürmüş oluyorlar. Kemik tozu da karışmış olan kıymalar kullanılıyor" dedi.
Gökçe KARAKÖSE - Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)
• 29 Şubat 2024 - 11:07 • Son Güncelleme:
Gökçe KARAKÖSE - Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)
• 29 Şubat 2024 - 11:07 • Son Güncelleme: