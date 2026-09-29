PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Havalar yeniden ısınacak mı? 2026 pastırma yazı tarihi
Eylül ayının son günlerinde havaların serinlemesiyle “Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?” sorusu yeniden gündemde. Türkiye'de pastırma yazı genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. 2026 için de 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkarken Meteoroloji'nin ekim ve kasım tahminlerinde Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki pastırma sıcakları kaç gün sürecek, havalar ne zaman yeniden ısınacak?
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Sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Eylülün son günlerinde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artmasıyla gözler bu kez yeniden ısınacak havalara çevrildi.
Türkiye'de “pastırma yazı” olarak bilinen kısa süreli sıcak ve güneşli dönem çoğunlukla ekim sonu ile kasımın ilk yarısı arasında görülüyor.
Geçmiş yıllardaki genel seyir dikkate alındığında 2026 için de 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun vadeli tahminlerinde de ekim ve kasım aylarında Türkiye'nin geniş bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bu nedenle pastırma sıcakları için özellikle ekim ayının son haftası yakından takip edilecek.
PASTIRMA YAZI NE ZAMA BAŞLIYOR?
Sonbahar Türkiye’de kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Eylül ayının son günlerinde birçok kentte sıcaklıklar düşerken yağışlı hava da etkisini artırdı. Havanın serinlemesiyle birlikte bu kez gözler sonbaharın en çok merak edilen dönemlerinden birine çevrildi: Pastırma sıcakları.
Türkiye’de geçmiş yıllardaki genel seyir dikkate alındığında pastırma yazı çoğunlukla ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında görülüyor.
Bu nedenle 2026 yılında da en dikkat çekici dönem 25 Ekim-15 Kasım aralığı.
Meteoroloji’nin uzun vadeli tahminlerinde de ekim ve kasım boyunca Türkiye’nin geniş bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimali bulunuyor. Bu tablo, sonbaharın ilerleyen günlerinde birkaç günlük ılık ve güneşli hava ihtimalini güçlendiriyor.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pastırma sıcakları için Türkiye’de en sık görülen dönem ekim sonu ile kasımın ilk yarısı.
Geçmiş yıllardaki gözlemler dikkate alındığında özellikle 25 Ekim’den sonra havanın birkaç günlüğüne yeniden ısınması, gündüz sıcaklıklarının yükselmesi ve daha sakin hava koşullarının görülmesi olağan bir durum.Bu yüzden 2026 pastırma yazı için de 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor.Bölgelere göre birkaç günlük farklar görülebiliyor. Marmara ve İç Anadolu’da serin geceler sürerken gündüz sıcaklıklarının belirgin biçimde yükselmesi, Ege ve Akdeniz’de ise daha uzun süreli ılık hava görülmesi mümkün.
2026 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?
2026 pastırma yazı için gözler ekim ayının son haftasına çevrilmiş durumda.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli tahminlerinde ekim ayında Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Kasım ayında da benzer şekilde birçok bölgede ortalama sıcaklıkların normallerin üzerinde kalabileceği öngörülüyor.
Bu görünüm, pastırma sıcaklarının özellikle ekim sonu ile kasımın ilk yarısı arasında hissedilebileceğine işaret ediyor.
METEOROLOJİ’NİN EKİM 2026 TAHMİNİ NE DİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2026 uzun vadeli tahmininde sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
Tahmine göre Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sıcaklıkların normallerin 1 ila 2 derece üzerine çıkabileceği öngörülüyor.
Türkiye’nin geniş bölümünde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Ekim ayı boyunca yağışlı günler görülse de ayın son bölümünde sıcaklıkların yeniden yükseldiği kısa dönemler pastırma yazı için uygun koşulları oluşturabilir.
KASIM AYINDA HAVALAR NASIL OLACAK?
Kasım 2026 tahminlerinde de Türkiye’nin önemli bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların normaller civarında kalması öngörülürken, diğer bölgelerde sıcaklıkların yaklaşık 0,5 ila 1 derece üzerinde olması bekleniyor.
Bu nedenle özellikle kasımın ilk yarısı da pastırma sıcakları açısından dikkatle takip edilecek dönemlerden biri.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?
Pastırma yazı genellikle birkaç günlük ılık ve güneşli hava dönemi olarak yaşanıyor.
Bazı yıllarda 3-4 gün süren sıcaklık artışı görülürken, bazı dönemlerde bu süre yaklaşık bir haftaya kadar uzayabiliyor.En belirgin özellik, sonbaharın serin havasının ardından gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselmesi ve havanın daha sakin hale gelmesi.
Geceleri ve sabah erken saatlerde ise sonbahar serinliği devam edebiliyor.
PASTIRMA YAZI NEDİR?
Pastırma yazı, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde birkaç günlüğüne görülen ılık, güneşli ve sakin hava için kullanılan halk arasındaki isim.
Genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasındaki dönemde görülüyor.
Bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor, yağış azalabiliyor ve birkaç gün boyunca yazdan kalma bir hava hissedilebiliyor.
NEDEN “PASTIRMA YAZI” DENİYOR?
Pastırma yazı adının, geleneksel pastırma yapım süreciyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor.
Pastırmanın kurutulması sırasında sonbaharın serin ama kuru havasından yararlanılıyor. Sonbaharın sonlarına doğru birkaç günlüğüne görülen güneşli ve ılık hava da bu sürece uygun koşullar oluşturduğu için bu dönem zamanla “pastırma yazı” adıyla anılmaya başlanmış.
HAVALAR YENİDEN ISINACAK MI?
Meteoroloji’nin ekim ve kasım için yayımladığı uzun vadeli tahminler, Türkiye’nin büyük bölümünde ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimalini gösteriyor.
Bu nedenle eylül sonunda yaşanan serinlemenin ardından ekim boyunca daha ılık günler görülmesi bekleniyor.Asıl dikkat çeken dönem ise ekim ayının son haftası ile kasımın ilk yarısı. Geçmiş yıllardaki genel seyir ve uzun vadeli sıcaklık tahminleri birlikte değerlendirildiğinde, 2026 pastırma sıcaklarının da bu dönemde hissedilmesi bekleniyor.
2026 PASTIRMA SICAKLARI İÇİN EN GÜÇLÜ TARİH ARALIĞI
Pastırma yazı için 2026’da en güçlü pencere 25 Ekim-15 Kasım aralığı.
Özellikle ekim sonundan itibaren gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselmesi, güneşli ve sakin günlerin öne çıkması bekleniyor.
Meteoroloji’nin ekim ve kasım ayları için yayımladığı uzun vadeli tahminler de Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların normallerin üzerinde olabileceğini gösteriyor.