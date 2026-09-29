PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Havalar yeniden ısınacak mı? 2026 pastırma yazı tarihi

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Sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Eylülün son günlerinde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artmasıyla gözler bu kez yeniden ısınacak havalara çevrildi.

Türkiye'de “pastırma yazı” olarak bilinen kısa süreli sıcak ve güneşli dönem çoğunlukla ekim sonu ile kasımın ilk yarısı arasında görülüyor.

Geçmiş yıllardaki genel seyir dikkate alındığında 2026 için de 25 Ekim-15 Kasım aralığı öne çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzun vadeli tahminlerinde de ekim ve kasım aylarında Türkiye'nin geniş bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bu nedenle pastırma sıcakları için özellikle ekim ayının son haftası yakından takip edilecek.