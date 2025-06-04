Paris’ten yola çıkan tarihi 'Orient Express' 64 yolcusuyla Sirkeci’ye geldi
Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan ve lüks tren yolculuğunun simgesi haline gelen tarihi 'Orient Express'(Şark Ekspresi), 64 yolcusuyla birlikte İstanbul’a ulaştı. Sirkeci Garı’nda coşkuyla karşılanan tren, İstanbullulara nostalji dolu anlar yaşattı.
Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 04 Haziran 2025 - 20:48 • Son Güncelleme:
Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 04 Haziran 2025 - 20:48 • Son Güncelleme: