Paris 2024'ün en çok konuşulan ismi Yusuf Dikeç: Tişört dışında hayatımda değişen bir şey yok

"İLAYDA İLE BENİM BAŞARIM LOKOMOTİF OLACAK"

Yusuf, kendisini nasıl tanımladığı hakkında "Çok sakin ve kolay kolay sinirlenmeyen biriyim. Yaptığım spora saygı duyuyorum. Çok çalışıyorum. Benim felsefeme göre, bir işi istemek çok önemli değil. Ne kadar isterseniz isteyin, o istediğiniz şeye ulaşmak için sarf ettiğiniz çaba önemli. Son bir yıldır yaklaşık olarak haftanın 6 günü, günde 4 saat antrenman yaptım. Beşinci olimpiyatımdı ve madalya almayı çok istiyordum, çok iyi hazırlandım. Bunu da rekor atarak finale çıkmamızla orada gösterdik. Çalışmadan olmuyor." yorumunu yaptı.Hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu yineleyen Dikeç, atıcılığa başlamayı düşünen gençlere şu mesajı verdi:"Bizimle birlikte inanıyorum ki gençler atıcılığa başlayacaktır. Daha yaygınlaşacaktır. Artık biz kendimizden çıktık, bir idol olduk. Burada her ne kadar yaşınız ilerlese de çok çalışmanın sonunda olimpiyatta madalya alabileceğinizi gençlere gösterdiğime inanıyorum. Bu genç arkadaşlara motivasyon olacak. Aldığımız başarıların daha fazlasını kazanacaklar. İlayda ile benim başarım lokomotif olacak. Gençler bizi çok çok daha ileri seviyeye taşıyacak."