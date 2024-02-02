Palalı Sabri öldü mü, Sabri Çelebi kimdir, nereli? Palalı Sabri kim tarafından vuruldu?
Palalı Sabri öldü mü? Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de silahlı saldırıda öldürüldü. Öte yandan Çelebi, geçtiğimiz yıllarda Fas-İstanbul hattında “fuhuş hattı” kurduğu iddiasıyla yargılanmıştı. Peki, Palalı Sabri'yi kim öldürdü, Palalı Sabri Çelebi kimdir, nereli?
• 02 Şubat 2024 - 11:09 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 11:09 • Son Güncelleme: