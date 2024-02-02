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GündemPalalı Sabri öldü mü, Sabri Çelebi kimdir, nereli? Palalı Sabri kim tarafından vuruldu?
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Palalı Sabri öldü mü, Sabri Çelebi kimdir, nereli? Palalı Sabri kim tarafından vuruldu?

Palalı Sabri öldü mü? Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de silahlı saldırıda öldürüldü. Öte yandan Çelebi, geçtiğimiz yıllarda Fas-İstanbul hattında “fuhuş hattı” kurduğu iddiasıyla yargılanmıştı. Peki, Palalı Sabri'yi kim öldürdü, Palalı Sabri Çelebi kimdir, nereli?

• 02 Şubat 2024 - 11:09 • Son Güncelleme:
• 02 Şubat 2024 - 11:09 • Son Güncelleme:
1Palalı Sabri öldü mü, Sabri Çelebi kimdir, nereli Palalı Sabri kim tarafından vuruldu

'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Palalı Sabri'yi kim öldürdü, Palalı Sabri Çelebi kimdir, nereli?

2PALALI SABRİYİ KİM ÖLDÜRDÜ

PALALI SABRİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3FUHUŞ HATTI KURDUĞU İDDİASIYLA YARGILANMIŞTI

FUHUŞ HATTI KURDUĞU İDDİASIYLA YARGILANMIŞTI

Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede düzenlenen operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldığı belirtildi. "Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedildi.

4Palalı Sabri öldü mü, Sabri Çelebi kimdir, nereli Palalı Sabri kim tarafından vuruldu

Çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirtilen Sabri Çelebi'nin, hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurtdışına kaçtığı kaydedildi. İddianamede, Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'insan ticareti yapma' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.

5PALALI SABRİ (SABRİ ÇELEBİ) KİMDİR

PALALI SABRİ (SABRİ ÇELEBİ) KİMDİR?

Hırsızlık, zorla alıkoyma ve silahla tehdit gibi suçlarla gözaltına alınan ve son işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan yargılanan Sabri Çelebi’yi kamuoyu Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanımıştı.

6Palalı Sabri öldü mü, Sabri Çelebi kimdir, nereli Palalı Sabri kim tarafından vuruldu

Saldırı esnasında elinde pala bulunması nedeniyle kamuoyunda “Palalı Sabri” olarak anılmaya başlanmıştı. Çelebi, 1 Şubat’ta Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.