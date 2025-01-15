Özel okul ücretleri uçtu! Veliler isyan ediyor

Türkiye’de bir buçuk milyona yakın öğrenci özel okullarda eğitim alıyor. İlkokuldan liseye çeşitli kademelerde süren bu eğitim için 12 binden fazla okulda yaklaşık 165 bin öğretmen görev yapıyor. Özel okullarda eğitime devam edecek ya da yeni başlayacak öğrencilerin anne babaları, önümüzdeki yıl için nasıl bir ödeme tablosuyla karşı karşıya kalacaklarını merak ediyor. Bu anlamda ilk işaretler şimdiden gelmeye başladı. Bazı özel okullar velilerle yaptıkları görüşmelerde nakit ödeme üzerinden erken kayıt ücretlerini açıklıyor. Buna göre özellikle 1, 5 ve 9’uncu sınıfa, yani yeni bir eğitim kademesine başlayacak öğrenciler için senelik bir milyon lirayı aşan ücretler telaffuz ediliyor. Bu ücretler yemek, servis, kıyafet, kırtasiye gibi kalemlerle daha da yükseliyor.