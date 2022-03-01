Özcan Deniz annesini dinlemedi! Yeni sevgilisi Samar Dadgar ile kol kola poz...

Kadriye Özcan'in, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü. Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.