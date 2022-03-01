• 01 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
Özcan Deniz annesini dinlemedi! Yeni sevgilisi Samar Dadgar ile kol kola poz...
Kadriye Deniz'in, Feyza Aktan'la 15 aylık evliliği olaylı şekilde biten oğlu Özcan Deniz'in yeni ilişkisine onay vermediği konuşuluyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu ise kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar'la aşkına doludizgin devam ediyor. İkili, son olarak Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
• 01 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
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Özcan Deniz, önceki gün İranlı tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile Nişantaşı'ndaki bir restorandaydı. Mekanın iç taraflarına geçerek gözlerden uzakta bir masaya oturan ikili, çıkışta basın mensuplarının objektiflerine takıldı.
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Kadriye Özcan'in, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü. Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan’la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için “Rızam yoktur” dediğini belirtmişti.