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FenerbahçeOzan, Luiz Gustavo ve Sosa'ya güle güle! Ateş gibi orta saha geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan, Luiz Gustavo ve Sosa'ya güle güle! Ateş gibi orta saha geliyor
• 03 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:

Ozan, Luiz Gustavo ve Sosa'ya güle güle! Ateş gibi orta saha geliyor

Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe aradığı orta sahayı Serie A'da buldu. Sarı lacivertli kulüpte transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Ali Koç'un 25 yaşındaki Norveçli dinamoyu renklerine bağlayacağı öğrenildi.

• 03 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
1Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor
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Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

2Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Sampdoria'da forma giyen Morten Thorsby'nin peşinde olduğunu belirtti.

3Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

25 yaşındaki Norveçli orta sahanın, kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

4Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

1.89 boyunda olan güçlü fiziğiyle dikkat çeken Thorsby'nin, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından gündeme geldiği ve sezon sonu görüşüleceği yazıldı.

5Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

Bu sezon Sampdoria formasıyla toplamda 30 karşılaşmada görev alan Thorsby, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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7Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

Fenerbahçe'de ligin tozunu attıran Arda Güler'in talipleri sıraya girdi. Sabah'ın haberine göre son olarak dün oynanan Kayserispor maçında da fileleri havalandıran Arda Güler için Bayern Münih devreye girdi.

8Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Arda Güler'e Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'nin talip olduğu iddia edildi. Bayern Münih'in transferde ısrarcı olduğu kaydedilirken, Alman devinin Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapsını çalacağı belirtildi.

9Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

Geçtiğimiz gün yapılan güncelleme ile piyasa değerini yüzde 193 artıran Arda Güler, U17 kategorisinin en değerli ilk 10 futbolcusu arasında yer almıştı.

10Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Arda Güler 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 17 yaşındaki yıldız adayının kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

11Ozan, Luiz Gustavo ve Sosaya güle güle Ateş gibi orta saha geliyor

 

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