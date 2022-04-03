• 03 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
Ozan, Luiz Gustavo ve Sosa'ya güle güle! Ateş gibi orta saha geliyor
Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe aradığı orta sahayı Serie A'da buldu. Sarı lacivertli kulüpte transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Ali Koç'un 25 yaşındaki Norveçli dinamoyu renklerine bağlayacağı öğrenildi.
• 03 Nisan 2022 - 14:45 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Sampdoria'da forma giyen Morten Thorsby'nin peşinde olduğunu belirtti.
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1.89 boyunda olan güçlü fiziğiyle dikkat çeken Thorsby'nin, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından gündeme geldiği ve sezon sonu görüşüleceği yazıldı.
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