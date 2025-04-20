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Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Oyuncu Sevil Akdağ, evde sabaha karşı tartıştığı arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav’ı, Gelincik Apartmanı’ndaki evinde 15 kez bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, "Büyük bir kavga olmuş. 30 tane bıçak yarası var. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye" dedi.

• 20 Nisan 2025 - 08:41 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 08:41 • Son Güncelleme:
1Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Olay, cuma akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular, genç kadının evine geldiğinde Kırav'ı kanlar içerisinde gördü.

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KANI DUVARA SIÇRADI



Komşular, sabah saatlerinde daireden gelen yüksek seslerden rahatsız oldu. Bir komşusu, merdivenlerden hızla inen siyah giyimli bir kadını gördü. Aynı gün öğleden sonra Elif Kırav’ın annesi kızına ulaşamayınca eve geldi. Kapı açıktı. İçeri girdiğinde kızını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet polisinin yaptığı incelemede evin salonunda boğuşma izleri, duvarlara sıçramış kanlar ve devrilmiş eşyalar tespit edildi. Kırav’ın vücudunda 15 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.

3Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Komşu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

4Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde sabah 06.32’de Sevil Akdağ’ın elinde siyah bir çanta ile yürüyerek sokakta ilerlediği yansıdı. Şüpheli Sevil Akdağ’ın izine Esenyurt’ta ulaşıldı.

5SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

SİYAH GİYİMLİ BİRİNİN APARTMANDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Elif Kırav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, olay günü sabah saatlerinde Kırav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

6Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Daha sonra saat 16.30 sıralarında Kırav'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti.

7ŞÜPHELİ ESENYURTTA YAKALANDI

ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.

8Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

9BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR

'BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR'

Mahalle sakini Abdulkadir Bediroğlu ise, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

10180 BASAMAK İNEREK KAÇTI

180 BASAMAK İNEREK KAÇTI

Sevil Akdağ, cinayeti 44 numaralı Gelincik Apartmanı’nın en üst katındaki 6 numaralı dairede işledi. Ardından, elinde siyah çantasıyla tam 180 basamak inerek apartmandan çıktı.

11ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Sevil Akdağ'ın olayın ardından evden çıkıp gittiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

12Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Korkunç olayın detayları ortaya çıktı



Elif Kırav için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Kırav'ın cenazesi, namaz sonrası Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi. Sevil Akdağ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.