Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı
Oyuncu Sevil Akdağ, evde sabaha karşı tartıştığı arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav’ı, Gelincik Apartmanı’ndaki evinde 15 kez bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, "Büyük bir kavga olmuş. 30 tane bıçak yarası var. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye" dedi.
• 20 Nisan 2025 - 08:41 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 08:41 • Son Güncelleme: