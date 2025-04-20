Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

KANI DUVARA SIÇRADI





Komşular, sabah saatlerinde daireden gelen yüksek seslerden rahatsız oldu. Bir komşusu, merdivenlerden hızla inen siyah giyimli bir kadını gördü. Aynı gün öğleden sonra Elif Kırav’ın annesi kızına ulaşamayınca eve geldi. Kapı açıktı. İçeri girdiğinde kızını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet polisinin yaptığı incelemede evin salonunda boğuşma izleri, duvarlara sıçramış kanlar ve devrilmiş eşyalar tespit edildi. Kırav’ın vücudunda 15 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.