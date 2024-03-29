Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek? Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir?





OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?



2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmiişti. Cezalar Maliye Bakanlığı ve PTT gibi kamu kurumları vasıtasıyla tahsil ediliyordu.