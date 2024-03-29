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Gündem Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek? Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir?
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Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek? Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir?

31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtarlar seçilecek. Yerel seçimlerde oy kullanmayacak vatandaşlar için de ceza miktarı kesinleşti. Kimlik belgesinin yanında bulundurulması mecburi olan seçimde oy kullanmaya gitmeyen vatandaşlar ne kadar ceza ödeyecek? 31 Mart yerel seçiminde oy kullanmama cezası kaç TL?

• 29 Mart 2024 - 00:22 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2024 - 00:22 • Son Güncelleme:
1 Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir

Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart 2024'te yapılıyor. Seçimlere 2 gün kaldı. Milyonlarca vatandaşar sandık başına giderek oy kullanacak. Kimi vatandaşlar ise oy kullanmaya gitmeyi düşünmüyor. Kimlik belgesinin yanınında bulundurulması zorunlu olan yerel seçimde oy kullanmama cezası ne kadar belirlendi?

2 Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir



OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmiişti. Cezalar Maliye Bakanlığı ve PTT gibi kamu kurumları vasıtasıyla tahsil ediliyordu.

3 Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanmama cezası yine 300 TL olarak belirlendi.

4 Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir



OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Seçme hakkı bir vatandaşlık görevidir.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.