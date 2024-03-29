Oy kullanmaya gitmeyenler ne kadar (kaç TL) ceza ödeyecek? Oy vermeme cezası nasıl tahsil edilir, nereye ödenir?
31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve muhtarlar seçilecek. Yerel seçimlerde oy kullanmayacak vatandaşlar için de ceza miktarı kesinleşti. Kimlik belgesinin yanında bulundurulması mecburi olan seçimde oy kullanmaya gitmeyen vatandaşlar ne kadar ceza ödeyecek? 31 Mart yerel seçiminde oy kullanmama cezası kaç TL?
• 29 Mart 2024 - 00:22 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2024 - 00:22 • Son Güncelleme: