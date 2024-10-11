Osmanlı donanmasına gemiler üreten tersanede artık yatlar üretiliyor: Nesilden nesile aktarılıyor
Osmanlı donanmasına ait gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde prefabrik atölyelerde ve derme çatma barakalarda balıkçı teknelerinin yanı sıra yatlar yapılıyor. Büyük boyuttaki tekne ve yatlar Osmanlı'da kullanılan 'kızak' yöntemiyle denize indirilirken, Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, "Burada üretilen teknelerin tamamı, suya dayanıklı olan kestane ağacından yapılıyor" dedi.
Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)
• 11 Ekim 2024 - 07:07 • Son Güncelleme:
Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)
• 11 Ekim 2024 - 07:07 • Son Güncelleme: