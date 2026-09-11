Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOsmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

11.09.2026 - 12:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Toprakkale ilçesi sınırlarında yer alan ve metal, demir-çelik ile makine yan sanayisi başta olmak üzere 132 firmanın faaliyet gösterdiği Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), temiz enerji hamleleriyle dikkat çekiyor. Firmaların enerji maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu üretimi yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları büyük bir büyüme kaydetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

İLGİLİ HABER

11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni
11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI! Diyanet bugünkü cuma hutbesi konusu ve PDF metni

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) elektrik tüketiminin yüzde 18'i sahada kurulu güneş enerjisi santralinden sağlanıyor.

Toprakkale ilçesi sınırları içinde yer alan, metal, demir-çelik ve makine yan sanayisi başta olmak üzere 132 firmanın faaliyet gösterdiği OSB'de, 2017'de 7,5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuruldu.

2Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

İLGİLİ HABER

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı
Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Firmaların enerji maliyetlerini düşürmek ve temiz enerji kullanımını artırmak amacıyla kurulan santralin kapasitesi, sahadaki sanayicilerin de desteğiyle 9 yılda yaklaşık 28 katına çıkarılarak 210 megavata yükseltildi.

OSB'deki firmalar yıllık 600 milyon kilovatsaat olan elektrik tüketimlerinin yüzde 18'lik kısmını güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

3Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

"5 MEGAVATLIK YENİ BİR YATIRIM DEVAM EDİYOR"

İLGİLİ HABER

Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu
Maliyeti düşük, verimi yüksek! Ispartalı üretici elmanın yanına ekti, yeni kazanç kapısı oldu

Osmaniye OSB Genel Müdürü Musa Gönül, AA muhabirine, yeşil enerjiye ilk yatırımın 2017 yılında yapıldığını ve yatırım maliyetlerinin fazlasıyla karşılandığını söyledi.

4Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

Osmaniye OSB'nin temiz enerji üretimi konusunda Türkiye'nin öncü kuruluşlarından olduğunu belirten Gönül, son 9 yılda sanayicilerle işbirliği içinde bu konudaki yatırımlarına devam ettiklerini dile getirdi.

5Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri 116. kez kapılarını açtı: 4 gün 4 gece sürecek!
Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri 116. kez kapılarını açtı: 4 gün 4 gece sürecek!

Güneş enerjisi santrali yatırımlarının sürdüğünü anlatan Gönül, "Halihazırda 5 megavatlık yeni bir yatırım devam ediyor. Akabinde de 70 megavata yakın talep sanayicilerimiz tarafından bizlere iletilmiştir." diye konuştu.

Gönül, ağır sanayi tesislerinin yoğun olduğu Osmaniye OSB'de çevreye duyarlı yatırımların sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

6Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

"Temiz enerjiyle beraber doğaya saygı gösteren bir üretim portföyüyle üretime devam ediyoruz. Enerjinin elde edilmesi konusunda hem sanayicilerimizin hem Bakanlığımızın atmış olduğu adımlarla yatırımcılarımız bunu çok iyi değerlendirerek sahada bunu göstermişlerdir. 2017 yılından itibaren Osmaniye OSB'de yapılan yatırımlarda yaklaşık 30 kat bir büyüme yaşadık. Enerji, rekabet açısından çok önemli bir kalem olduğu için aynı zamanda da çevreye, doğaya saygılı bir üretim yapabilmek ve temiz enerji kullanmak adına güneş enerjisi santrali yatırımları önem arz ediyor."

7Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

 

 

 

 

Elektriğin Yüzde 18'i Güneşten Sağlanıyor!

8Osmaniye'de elektrik tüketiminin yüzde 18'i güneşten karşılanıyor! 9 yılda 28 kat büyüdü

 

 

 

 

Elektriğin Yüzde 18'i Güneşten Sağlanıyor!

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti