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GündemOsmaniye'de dere yatağı taştı! Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor
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Osmaniye'de dere yatağı taştı! Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı, 1 aracı arama çalışmaları devam ediyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmalarının hızlıca başlatıldığını söyledi. Vali Yılmaz, "Bu 8 aracın sahibine ulaştık. İnşallah en kısa sürede o kayıp aracı da bulacağız. Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi. Sel sularına sürüklenen araçların çıkarıldığı anlar ise CNN TÜRK'te ekranlara geldi.

AA
• 16 Mayıs 2025 - 12:41 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Mayıs 2025 - 12:41 • Son Güncelleme:
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Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

2CNN TÜRK, ÇALIŞMALARI EKRANA GETİRDİ

CNN TÜRK, ÇALIŞMALARI EKRANA GETİRDİ

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, sel sularına kapılan araçların çıkarıldığı anları ekranlara getirdi. Molozların ve balçık yığınlarının arasındaki otomobillerin hurdaya döndüğü görüldü. Merve Tokaz, dehşete düşüren manzarayı anlatırken "Otomobiller yığınlar arasında kalmış durumda. Bazılarının sadece tekerleği görünüyor. Tekerlekleri de görünmese burada bir araç olduğunu anlamanız imkansız. Her biri demir yığınına dönmüş, kullanılamaz durumda" dedi.

3Osmaniyede dere yatağı taştı Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Taşma sonucu dere yatağına sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşan ekiplerin, diğer aracı arama çalışmaları devam ediyor.

4Osmaniyede dere yatağı taştı Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Dere yatağına sürüklenen 7 araç ise ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi.

5Osmaniyede dere yatağı taştı Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Kadirli ve bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derenin taşması sonucu Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde de bodrum katları su altında kalan evlerde çalışma gerçekleştiriyor.

6Osmaniyede dere yatağı taştı Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Evleri su ve balçık altında kalan vatandaşlar da kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalışıyor.

7EN KISA SÜREDE KAYIP ARACI DA BULACAĞIZ

"EN KISA SÜREDE KAYIP ARACI DA BULACAĞIZ"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmalarının hızlıca başlatıldığını söyledi.

8Osmaniyede dere yatağı taştı Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Sele kapılan araçlarla ilgili kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Sele kapılan 8 araç olduğunu tespit ettik. Bunlardan 7'sine ulaştık, 1'ini arama çalışmaları sürüyor. Bu 8 aracın sahibine ulaştık. İnşallah en kısa sürede o kayıp aracı da bulacağız. Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi. Tüm halkımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

9Osmaniyede dere yatağı taştı Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Mahalle sakinlerinden Songül Pampal da derenin taşması sonucu evinin su altına kaldığını ifade etti. Sular geldiği anda evinin bahçesine halı koyduğunu anlatan Pampal, "Yukarıdan sel sularının geldiğini söylediler. Bahçenin önüne halı koyduk ama sular bahçe duvarını yıkınca tüm su eve doldu. Benim belimden daha yukarı kadar su vardı. Şu an ev çamur içinde. AFAD'dan gelip tespit yapacaklar." dedi.

10Osmaniyede dere yatağı taştı Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Bülbül Deresi taşmıştı. Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu park halindeki araçlar sürüklenmiş, bazı tarım arazileri ve evler su altında kalmıştı.