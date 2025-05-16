Osmaniye'de dere yatağı taştı! Araçlar hurdaya döndü, kurtarma çalışmaları sürüyor
Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı, 1 aracı arama çalışmaları devam ediyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmalarının hızlıca başlatıldığını söyledi. Vali Yılmaz, "Bu 8 aracın sahibine ulaştık. İnşallah en kısa sürede o kayıp aracı da bulacağız. Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi. Sel sularına sürüklenen araçların çıkarıldığı anlar ise CNN TÜRK'te ekranlara geldi.
AA
• 16 Mayıs 2025 - 12:41 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Mayıs 2025 - 12:41 • Son Güncelleme: