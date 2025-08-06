Osmaniye'de çocuklar şen! 29'uncusu kortej yürüyüşüyle başladı

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Zorkun Yaylası’nın yalnızca bölgenin değil, Türkiye’nin önemli yayla turizmi merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Çenet, "Zorkun’umuz gerçekten havası ve doğasıyla göz kamaştırıyor. Yaylamız artık sadece bir marka olmanın ötesinde, atacağımız yeni adımlarla Türkiye’mizde yayla turizminin önemli bir durağı olacak. Bunun için var gücümüzle çalışacağımızı vaat ediyorum" diye konuştu.