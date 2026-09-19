Osmaniye'de baba dehşeti! Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı
19.09.2026 - 10:58Güncellenme Tarihi:
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde sabaha karşı aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Fevzi Topbaş, tahra ile oğlu Aydın Topbaş’ı öldürürken gelini ve torununu da yaraladı.
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Korkunç olay sabaha karşı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fevzi Topbaş, tahra ile oğlu Aydın Topbaş’ı, gelini ve torununu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Aydın Topbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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F.T. , jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.