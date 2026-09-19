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GündemOsmaniye'de baba dehşeti! Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı
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Osmaniye'de baba dehşeti! Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

19.09.2026 - 10:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde sabaha karşı aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Fevzi Topbaş, tahra ile oğlu Aydın Topbaş’ı öldürürken gelini ve torununu da yaraladı.

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1Osmaniye'de baba dehşeti! Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Korkunç olay sabaha karşı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

2Osmaniye'de baba dehşeti! Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fevzi Topbaş, tahra ile oğlu Aydın Topbaş’ı, gelini ve torununu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3Osmaniye'de baba dehşeti! Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Aydın Topbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4Osmaniye'de baba dehşeti! Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

F.T. , jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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