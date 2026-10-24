Osmaniye fıstığı dünya sahnesinde: Kanada'dan Rusya'ya şefler akın etti!

3

Belediye Başkanı İbrahim Çenet de Osmaniye'de hizmetlerini artırarak sürdürdüklerini ifade etti.



Kentin güzelliklerine güzellik katmaya devam ettiklerini belirten Çenet, şöyle konuştu:



"Biz Osmaniye'mizi bu festivalle Türkiye'yle ve dünyayla buluşturuyoruz. Bakın Rusya'dan Kanada'ya, Filistin'den Tunus'a, Azerbaycan'a kadar dünyanın her yerinden aşçılar var. Türkiye'mizin dört bir köşesinden şeflerimiz var. Bu büyük buluşma aslında gastronomi anlamında da Akdeniz'in ne büyük bir zenginliğe sahip olduğunu gösteriyor."