• 22 Şubat 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
Oryantal Asena paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü
Türkiye'de oryantal deyince akla gelen ilk isimlerden olan Asena, danslarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
• 22 Şubat 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Danslarıyla fırtınalar estiren Asena, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, gece yarısı yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
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