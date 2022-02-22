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MagazinOryantal Asena paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü
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• 22 Şubat 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:

Oryantal Asena paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Türkiye'de oryantal deyince akla gelen ilk isimlerden olan Asena, danslarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

• 22 Şubat 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
1Oryantal Asena paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü
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Danslarıyla fırtınalar estiren Asena, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, gece yarısı yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

2Oryantal Asena paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü

Son haliyle dikkat çeken ünlü oryantal, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Asena'nın çok değiştiğini belirterek tanıyamadığını dile getirdi.

3Oryantal Asena paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise ünlü ismin değişmediğini vurgulayarak "Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor" yorumunda bulundu.

4Oryantal Asena paylaştı Sosyal medya ikiye bölündü

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