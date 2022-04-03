Oruç tutanlar için önemli uyarılar! Oruçta bunlara dikkat! İşte altın kurallar...

BAKLAGİLLER:

Oruç tutarken haftada üç defa mutlaka iftar yemeğiniz etli veya etsiz baklagil yemeği olmalı. Yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, kuru barbunya, bakla, kuru börülce, Maş fasulyesi, siyah yani piyasadaki adıyla Beluga mercimeği gibi kuru baklagiller çok yüksek miktarda diyet lifi içeriği ile bağırsak dostudur. Tok tutar, kan şekeri dengeler ve kolesterol düşürücü etkiye sahip olan kuru baklagilleri çeşitli şekillerde tüketmek sağlıklı sindirim sisteminde mükemmel bir etki sağlar. Kuru baklagil çorbaları, zeytinyağlı veya etli yemekleri veya haşlanmış olarak salatalarınıza eklediğinizde bitkisel protein, çözünür diyet lifi, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum mineraller, B1, B2, niasin, folik asit ve E vitaminini bolca alarak hem kabızlığı önleyebilir hem de tok kalarak zayıflamayı da sağlayabilirsiniz. YOĞURT: Yoğurt kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli besin öğelerini içermesinin yanı sıra biyolojik değeri yüksek hayvansal protein içeriğine sahiptir. Folik asit, A vitamini, B 12 vitamini, niasin, kalsiyum, magnezyum ve çinkodan zengin yoğurt rahatça sindirilir, bağırsak mikroflorasını olumlu etkiler ve kabızlık, ishal, karın ağrısı, gaz gibi problemleri önler. Karaciğerin toksin atım hızını arttıran, kan şekerini dengeleyen ve laktik asit bakterileri sayesinde bağırsak sağlığını koruyan yoğurdu her gün iftar sofralarınızdan eksik etmemelisiniz.