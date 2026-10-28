Ordu’da 25 yıldır onarılmayı bekleyen yol yenileniyor

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Şenocak Mahallesi Muhtarı Aydın Özcan, yolun yıllardır mahalle sakinleri için sorun oluşturduğunu belirterek, "Öncelikle değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yolumuz yıllardır bizlere sorun teşkil ediyordu. Arabalar zor gidiyordu. Şimdi ise aldığımız hizmet ile yolumuz asfalt oluyor. Mahalleli olarak bu hizmetten çok memnun kaldık" dedi.