Ordu'da 140 metrelik çalışma bitti: Atatürk Rıhtımında imalat tamamlandı

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Çalışmalar kapsamında mevcut iskelenin güçlendirilmesine başlanırken, uzun süre güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla kullanılacak olan 42 güçlendirme kazığının 2’si imal edildi. Rıhtımda yapımı devam eden gümrük ve idare binasında da çalışmalar sürüyor. Binanın tuğla duvar imalatları tamamlanırken, mekanik ve elektrik tesisatı çalışmalarına başlandı.