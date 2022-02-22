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MagazinOnur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı! 'Sarı fırtınam'
HaberlerMagazin Haberleri Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı! 'Sarı fırtınam'
• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:

Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı! 'Sarı fırtınam'

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu gözlerden uzak mutlu bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle paylaşım yapınca sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sevilen oyuncu eşi ile karesine "İyi ki doğdun be sarı fırtınam" notunu düştü. Onur Buldu'nun eşinin güzelliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte çiftin aşk dolu paylaşımları...

• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam
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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu bu defa göz önünde yaşamayı tercih etmediği özel hayatı ile gündeme geldi.

2Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgiolan Duygu Kozoğlu ile 2020'nin nisan ayında evlerinin bahçesinde yaptıkları sade bir törenle evlenmişti.

3Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu mutlu bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle paylaşım yapınca sosyal medyada ilgi odağı oldu.

4Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

Onur Buldu eşi Duygu Kozoğlu'nun yeni yaşını yaptığı paylaşım ile kutladı.

5Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

Sevilen oyuncu eşi ile karesine "İyi ki doğdun be sarı fırtınam" notunu düştü.

6Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

İşte Onur Buldu'nun güzel gözlü eşi ile aşk pozları...

7Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

Onur Buldu'nun eşinin güzelliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

8Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

Öte yandan; Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Bilal Koçyiğit karakteri ile yıllardır kendisine çok geniş bir hayran kitlesi oluşturan oyuncu Onur Buldu, ilk kez baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

9Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

İddialara göre çift nazar korkusundan dolayı, şu süreçte en yakınlarından dahi bu mutlu haberi saklıyorlar.

10ROMANTİK MESAJ

ROMANTİK MESAJ

Onur Buldu geçtiğimiz günlerde ise eşinin karesine şunları yazmıştı:

11Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

"O kadar çok hatıramız var ki seninle. Mesela bu anı dün gibi hatırlıyorum. Sıcak bir yaz akşamı, denize yakın bir meltem, daha önce keşfetmediğimiz bir coğrafya ve benim durmak bilmeyen çenem.

12Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

Hiç bıkmadan dinleyen gözlerine, sana ve üçümüze meftunum. Mutluluk yakanı bırakmasın sevgilim. Beni yol arkadaşı seçtiğin için sana binlerce kez teşekkür ederim."

13Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı Sarı fırtınam

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