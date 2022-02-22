• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
Onur Buldu eşini paylaştı, gören herkes hayran kaldı! 'Sarı fırtınam'
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu gözlerden uzak mutlu bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle paylaşım yapınca sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sevilen oyuncu eşi ile karesine "İyi ki doğdun be sarı fırtınam" notunu düştü. Onur Buldu'nun eşinin güzelliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte çiftin aşk dolu paylaşımları...
• 22 Şubat 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu bu defa göz önünde yaşamayı tercih etmediği özel hayatı ile gündeme geldi.
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Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgiolan Duygu Kozoğlu ile 2020'nin nisan ayında evlerinin bahçesinde yaptıkları sade bir törenle evlenmişti.
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